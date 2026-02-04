Elodie e Franceska, complici e serene in giro per Milano: “Mettono su casa insieme”. L’indiscrezione Dopo il viaggio in Thailandia, la cantante e la ballerina appaiono sempre più unite, tanto da aver deciso di andare a vivere insieme: tutti i dettagli.

Continuano i rumors e le indiscrezioni sulla relazione tra la cantante Elodie e la ballerina Franceska Nuredini. Dopo il presunto bacio che le due si sarebbero cambiate in un locale e il viaggio in Thailandia che le avrebbe viste agli occhi delle persone e delle fotocamere particolarmente complici, si vocifera oggi di un ulteriore passo verso l’ufficializzazione della love story. Il noto settimanale Chi ha infatti immortalato le due ragazze in giro per Milano, intente a fare compere per la casa, rivelando la loro intenzione di andare a vivere insieme: scopriamo di più.

Elodie e Francesca "mettono su casa insieme": l’indiscrezione

Il settimanale Chi non lascia dubbi: "Elodie e Franceska mettono su casa insieme", riporta la copertina dell’ultimo numero del magazine, all’interno del quale sono state pubblicate alcune immagini che ritraggono le due ragazze insieme. Elodie e Franceska avrebbero infatti passato del tempo a braccetto tra le vie di Milano, dedicandosi ad alcuni acquisti per la casa, per poi fermarsi a mangiare qualcosa insieme e tornare alla fine a casa di Elodie. Nonostante la cantante e la ballerina non abbiano mai confermato la loro relazione sentimentale, secondo le indiscrezioni di Chi le due ragazze sarebbero pronte a vivere insieme e ufficializzare ancor di più il loro amore. L’unica certezza, al momento, rimane la grande complicità tra le due, che va ben oltre il mero rapporto lavorativo.

Elodie, la serenità accanto a Franceska dopo l’addio a Iannone (che pensa a Rocio)

Dalle diverse immagini emerse negli ultimi mesi, che ritraggono Elodie sorridente e spensierata accanto a Franceska, è evidente che la cantante sia ormai riuscita a voltare pagina dopo l’addio ad Andrea Iannone. E lo stesso sembrerebbe aver fatto il pilota di moto, avvistato insieme all’attrice Rocío Muñoz Morales, che di recente si è separata dal compagno Raul Bova. Sempre da quanto rivelato dal settimanale Chi, la sintonia tra Iannone e Rocio sarebbe scoppiata nel 2025 durante le feste natalizie, in particolare nel corso di un incontro in una discoteca di Madrid. Da quel momento i due avrebbero continuato a frequentarsi.

In una recente intervista tra le pagine di Vanity Fair, la stessa Rocio ha parlato proprio di Iannone sottolineando la sua sensibilità e i valori molto simili che li accomunano. Al tempo stesso, però, l’attrice spagnola non ha voluto sbilanciarsi, sottolineando come la loro frequentazione sia in realtà iniziata da pochissimo. Insomma, come si suol dire ‘se son rose fioriranno’, e sarà solo il tempo a darci tutte le risposte.

