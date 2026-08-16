Elodie e Franceska, il bacio bollente infuoca Ferragosto: svolta romantica in vista per la coppia
Elodie e Franceska Nuredini si mostrano ai fan nel giorno di Ferragosto, mentre il loro amore sembra pronto a compiere un passo importante
Elodie e Franceska Nuredini non sembrano avere più intenzione di nascondere la complicità che le lega. La cantante e la ballerina hanno scelto proprio Ferragosto per regalare ai loro follower un’immagine particolarmente intima, capace in poche ore di attirare l’attenzione del popolo online. Un bacio davanti allo specchio, un abbraccio e tutta la naturalezza di una coppia che appare sempre più affiatata: uno scatto semplice, ma sufficiente a raccontare molto del momento che stanno vivendo. Vista la solidità del loro legame, si parla già di un futuro sempre più roseo, con la possibilità di condividere presto anche lo stesso tetto.
Elodie e Franceska: il bacio di Ferragosto conquista i fan
La foto è stata scattata davanti allo specchio di quella che sembra essere una camera. È Elodie a tenere lo smartphone e a immortalare il momento, mentre Franceska le si avvicina e la stringe a sé. Le due si scambiano un bacio, lasciando emergere tutta la loro intimità senza bisogno di particolari commenti. Elodie indossa un lungo abito dalla fantasia floreale, mentre Franceska appare accanto a lei con un look decisamente più informale e non nasconde la propria complicità, sfiorando con dolcezza il corpo della fidanzata. A rendere lo scatto ancora più spontaneo sono proprio qusti piccoli gesti di affetto tra le due, che sembrano vivere quel momento senza preoccuparsi troppo dell’obiettivo e del giudizio della gente. Non sono stati forniti particolari sul luogo esatto in cui sia stata scattata la fotografia né su come abbiano trascorso il resto del Ferragosto. Una cosa, però, appare evidente: la coppia ha scelto di condividere con il pubblico un frammento molto personale della propria quotidianità e non è stata lontana nemmeno in un giorno così importante dell’estate.
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Elodie: dalla storie con gli ex alla possibile convivenza con Franceska
Per Elodie si tratta di una nuova fase sentimentale dopo alcune relazioni molto note al grande pubblico, tra cui quelle con Marracash e Andrea Iannone. Il rapporto con Franceska Nuredini sembra invece essersi sviluppato lontano dai clamori, crescendo gradualmente fino a diventare una presenza sempre più importante nella vita della cantante. Ora, secondo quanto riportato da Vanity Fair, potrebbe esserci anche un passo ulteriore: Elodie avrebbe iniziato i lavori per un nuovo loft nel centro di Milano, uno spazio che potrebbe diventare la casa condivisa della coppia. Tra ristrutturazione, arredi e organizzazione degli ambienti, il progetto potrebbe quindi rappresentare l’inizio di una vera vita insieme. Se la convivenza dovesse concretizzarsi, sarebbe un ulteriore segnale dell’evoluzione di una relazione che, partendo con discrezione, sembra oggi sempre più solida e importante per entrambe.
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