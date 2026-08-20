Elodie, la foto senza veli manda in tilt il web: "Si fa notare per la musica". Poi il gesto per Franceska spaventa i fan Un cuore spezzato sotto il post di Franceska riaccende i gossip sulla coppia, poi la cantante sorprende tutti con uno scatto in topless: il web si divide

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Un cuore spezzato lasciato sotto il post di Franceska e, poco dopo, una foto in topless pubblicata sul proprio profilo. Bastano due gesti social di Elodie per riaccendere i riflettori sulla sua relazione con la ballerina e scatenare le ipotesi dei follower. Il commento, ridotto a una semplice emoji, è stato letto da alcuni come un possibile segnale di crisi, mentre lo scatto estivo della cantante ha raccolto immediatamente una valanga di reazioni. Tra complimenti, ironia e qualche critica, il web si è diviso ancora una volta davanti alle immagini della cantante, sempre più nell’occhio del ciclone.

Elodie e il commento a Franceska che fa discutere

Tutto parte dal post pubblicato da Franceska, un ritratto realizzato dal fotografo Attilio Cusani. Tra i commenti compare anche quello di Elodie, che sceglie di lasciare soltanto un cuore spezzato. Un gesto apparentemente minimo, ma sufficiente per alimentare le domande sulla coppia. C’è chi ha pensato a un litigio, chi a una possibile rottura e chi, invece, ha interpretato quell’emoji come un semplice segnale di nostalgia dovuto alla distanza e agli impegni di lavoro. Le due, almeno per ora, non hanno commentato le indiscrezioni. La loro storia, iniziata dopo l’incontro nel backstage dell’ultimo tour di Elodie, è stata spesso raccontata attraverso immagini, viaggi e dediche social. Ora un’unica emoji sembra aver riaperto il capitolo dei gossip. Poco dopo, sul profilo di Elodie è comparso uno scatto decisamente più audace: la cantante posa in topless, con uno slip verde e alcuni sticker a forma di bacio a coprire le parti più intime. Una foto estiva che ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower che si sono divisi come spesso accade. I fan della cantante sono in trepida attesa per il prossimo anno, infatti, Elodie si prepara a tornare sul palco con Elodie Show 2027, il tour che la riporterà nei principali palasport italiani dopo una stagione di pausa.

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Elodie, la foto in topless scatena il web: i fan si dividono

Come prevedibile, la foto ha acceso la sezione dei commenti. Molti follower hanno riempito il post di complimenti. "Che splendore", scrive qualcuno, mentre altri la celebrano con un semplice e diretto "ICONA". C’è poi chi gioca con il suo nome e la incorona "EloDea". Tra i commenti più entusiasti anche quello di un’utente che, riferendosi al passato sentimentale della cantante, scrive: "Ma quando eri fidanzata con gli uomini eri sempre così dea imperatrice della bellezza suprema o fingevi", accompagnando il messaggio con cuori e applausi. Non sono però mancate le voci fuori dal coro. Una follower provoca: "Mi hanno bannato due foto delle mie figlie in costume per Nudo/Minori", sollevando una critica sulla gestione dei contenuti sui social. Un altro commento punta invece sulla carriera: "Sempre bello quando una cantante si fa notare per la propria musica". E c’è anche chi liquida lo scatto con un secco ma molto pungente: "Amo, hai sbagliato profilo". Insomma, tra complimenti e frecciatine, la foto di Elodie ha ottenuto ancora una volta quello che sui social è forse il risultato più importante: far parlare.

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