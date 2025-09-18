Trova nel Magazine
Elodie, spettacolo sbalorditivo davanti a migliaia di persone: cosa ha fatto

Ecco tutti i segreti dietro il grande spettacolo organizzato da Elodie per sbalordire i suoi fan e non solo: dai super ospiti coinvolti ai momenti di backstage.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Giovedì 18 settembre Canale 5 porta in prima serata un appuntamento speciale: Elodie – The Stadium Show, lo spettacolo che ha visto la cantante milanese conquistare per la prima volta lo stadio di San Siro. Una serata sold out con oltre 45mila spettatori, trasformata in un docu-film che unisce musica, emozione e retroscena. Il progetto racconta la preparazione, l’attesa, le emozioni prima e dopo il palco. Lo show, costruito in quattro atti tematici (Audace, Galattica, Erotica, Magnetica), ha mostrato tutta la versatilità di Elodie, capace di fondere voce, coreografie e messaggi sociali in un unico racconto. Luci, scenografie e costumi hanno reso San Siro un palcoscenico internazionale, all’altezza delle grandi produzioni pop. Accanto a lei, ospiti che hanno reso ancora più ricca la serata: Gianna Nannini, Achille Lauro, Gaia e Nina Kraviz, ognuno con un contributo diverso e sorprendente. E poi le performer drag e gli slogan sul palco, come Make Equality Great Again, che hanno sottolineato l’anima inclusiva di Elodie e la sua voglia di portare avanti messaggi di libertà e uguaglianza.

Elodie San Siro va in onda proprio stasera, su Canale 5, alle 21:35.

