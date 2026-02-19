Trova nel Magazine
Elodie e Marracash di nuovo insieme, la svolta (musicale): c’entra anche Franceska Nuredini

Il rapper si sarebbe riavvicinato all'ex, a quanto pare felice per la nuova relazione con la ballerina. E secondo le indiscrezioni potrebbe nascere una nuova collaborazione.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il nome di Elodie è sulla bocca di tutti, e non solo per questioni di musica. Mentre la cantante romana vive un momento di grande serenità personale, al fianco della ballerina Franceska Nuredini, intorno a lei si muovono infatti dinamiche che coinvolgono anche i suoi ex. E la più sorprendente riguarda Marracash, che dopo mesi di silenzio sarebbe tornato a farsi sentire in modo del tutto inaspettato. Forse come preludio a una collaborazione in arrivo con la cantante. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Elodie, la storia con Franceska e la reazione degli ex

Da qualche mese Elodie e Franceska Nuredini occupano le cronache rosa con discrezione, ma senza più nascondersi. Nonostante non sia mai arrivata una conferma ufficiale da parte delle dirette interessate, i segnali si sono moltiplicati fino a diventare inequivocabili. Secondo il settimanale Chi, le due condividerebbero ormai la casa milanese della cantante, e sarebbero state avvistate anche a passeggio per le vie di Milano, disposte addirittura a farsi selfie con i fan.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Intanto però, la notizia della nuova storia di Elodie sembra aver rimescolato le carte anche nei rapporti con i suoi ex. Andrea Iannone, con cui Elodie aveva avuto una relazione durata diversi anni, sembra fare più fatica a elaborare il cambiamento. Fonti vicine raccontano di un pilota che cerca distrazioni moltiplicando le frequentazioni, come per mettere distanza tra sé e una realtà che fatica ancora ad accettare. Tutt’altro atteggiamento sarebbe invece quello di Marracash.

L’ipotesi di riavvicinamento tra Elodie e Marracash

Il rapper, con cui Elodie ha condiviso una storia d’amore importante e una chimica artistica rarissima, sarebbe riemerso in modo silenzioso ma significativo. A renderlo noto è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, che ha parlato di atteggiamenti inequivocabili da parte del musicista. Secondo Dandolo, "Marracash si è rifatto privatamente vivo con Elodie e sta inondando di like i post sui suoi profili social. Manovre di riavvicinamento sentimentale? Assolutamente no. È il modo in cui ha scelto di dare la sua benedizione all’amicizia speciale tra la cantante e la ballerina Franceska Nuredini. Il rapper, che è sempre stato mal tollerato da Iannone, è entusiasta del nuovo corso della vita di Elodie e fa il tifo per Franceska".

Ma la parte più intrigante della storia arriva da un’altra indiscrezione lanciata sempre da Dandolo: il riavvicinamento tra Elodie e Marracash, infatti, non sarebbe solo personale. I due starebbero valutando una nuova collaborazione musicale, con un brano scritto e inciso insieme. Se il progetto si concretizzasse, si tratterebbe di un ritorno da brividi per i due artisti. Che avrebbe tutte le carte in regola per diventare uno degli eventi musicali più discussi dell’anno.

