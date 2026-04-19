Elodie e Marracash sul palco a Milano insieme, la dolce dedica Elodie e Marracash si sono ritrovati sul palco a Milano suggellando il loro nuovo rapporto, presente in parterre anche la compagna della cantante Franceska.

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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Una sorpresa inattesa, capace di accendere Milano e infiammare i social. Durante il Marra Block Party, andato in scena nel quartiere Barona, Elodie e Marracash sono tornati a condividere lo stesso palco, regalando al pubblico un momento che ha immediatamente assunto i contorni dell’evento e di una vera operazione nostalgia. I due, infatti, sono stati legati in passato da una relazione sentimentale molto seguita.

Marracash e Elodie insieme sul palco a Milano

Marracash ha voluto l’ex compagna sul palco per "Niente Canzoni d’Amore", brano simbolo della loro storia artistica e, per molti fan, anche personale. Il pezzo, pubblicato originariamente nel 2016 con la voce di Federica Abbate, è stato poi reinterpretato da Elodie nel 2020 e inserito in uno dei suoi progetti discografici più fortunati. Proprio per questo, la scelta di riportarlo sul palco in questa occasione non è apparsa casuale, ma carica di significati. Migliaia di spettatori hanno accompagnato la performance con entusiasmo, mentre online il momento è diventato rapidamente virale per i fan di quella che è stata la coppia più chiacchierata della musica italiana per anni.

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A colpire, oltre all’intensità dell’esibizione, è stato soprattutto il finale. Marracash ha infatti voluto dedicare parole pubbliche alla sua ex compagna, in un clima di grande partecipazione emotiva: "Voglio che facciate un urlo per Elodie, che sotto sotto è una bandita come noi. Grazie, ti voglio bene". Un gesto semplice ma significativo, che ha suggellato una ritrovata sintonia artistica e umana davanti a migliaia di persone.

Nessun ritorno di fiamma, però, nella vita privata. Elodie è oggi legata a Franceska Nuredini, presente all’evento e raggiunta dalla cantante subito dopo l’esibizione con tanto di bacio sotto palco. Sembra poi che Marracash, rispetto alla storia con Iannone, faccia il tifo per loro due e abbia un buon rapporto anche con la ballerina. La reunion sul palco sembra dunque raccontare soprattutto di un rapporto evoluto, capace di trasformarsi nel tempo senza perdere profondità. Anche perché, negli ultimi anni, entrambi hanno più volte sottolineato l’importanza reciproca nelle rispettive vite visto che in una intervista con Peter Gomez la cantante sottolineò: "Non ci sarà mai un altro uomo alla sua altezza". La loro storia, del resto, è stata intensa e non priva di momenti difficili.

La rottura è maturata mentre Marracash lavorava a uno dei suoi album più personali, tra tensioni e tentativi di ricucire. In seguito, il rapper ha raccontato quanto quel periodo sia stato complesso, segnato anche da incomprensioni e sofferenze. Eppure, a distanza di tempo, l’incontro sul palco milanese restituisce un’immagine diversa: quella di due artisti che, pur avendo preso strade separate, si sono ritrovati con sentimenti sinceri che ancora oggi riescono a far esplodere il pubblico.

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