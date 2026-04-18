Elodie, Franceska allo scoperto: "Amore mio", il messaggio tenerissimo e la fuga romantica Elodie e Franceska si concedono una vacanza sul lago senza nascondersi. Diletta Leotta si unisce alla coppia

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Nuovo capitolo di una delle storie di gossip più chiacchierate dell’ultimo periodo, ovvero la storia d’amore (o presunta) tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini.

Complice il bel tempo, una breve fuga primaverile ha allontanato le due (sempre più affiatate) lontane dai riflettori. A raccontare questi momenti è stata proprio l’ex fidanzata di Marracash, che sui social ha condiviso una serie di scatti in cui appare insieme a Franceska tra sorrisi, complicità e atteggiamenti molto intimi, che non fanno altro che incrementare le indiscrezioni sulla loro presunta relazione. Nelle immagini spunta anche Diletta Leotta, amica di lunga data di Elodie, che ha preso parte alla vacanza mostrandosi serena e rilassata prima del prossimo importantissimo impegno lavorativo. Scopriamo tutto quello che è successo.

Elodie e Franceska, il post sociale che toglie ogni dubbio

La vacanza a tre ha scatenato i social, anche se a catalittazere l’attenzione dei fan, però, restano sempre le voci sul rapporto (presunto o reale) tra Elodie e Franceska. Le nuove foto postate, tra sguardi intensi e gesti affettuosi sotto il sole, hanno subito riacceso il dibattito online. A rafforzare i sospetti sul legame oltre l’amicizia tra le due è arrivato anche un commento della ballerina sotto il post: "Amore mio", accompagnato da un cuore rosso, che per molti rappresenta una dichiarazione pubblica mai accaduta in precedenza. C’è chi è convinto che tra le due ci sia una vera storia d’amore e chi, invece, parla di un legame profondo ma non necessariamente sentimentale. Nessuna delle dirette interessate ha però chiarito la natura del rapporto: entrambe continuano a mantenere il massimo riserbo, lasciando che siano i social e i fan a interpretare indizi e silenzi.

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Diletta Leotta terzo incomodo tra Elodie e Franceska

Amica di lunga data di Elodie, Diletta Leotta ha partecipato alla mini vacanza, che stando alle voci si è svolta sul lago di Como. Per la conduttrice Dazn, legata sentimentalmente al portiere Loris Karius, si tratta di un periodo particolarmente significativo: è infatti in attesa del suo secondo figlio, con parto previsto a maggio. La showgirl siciliana, nonostante ciò, ha già fatto sapere che dopo la nascita volerà negli Stati Uniti per seguire i Mondiali di calcio. I tanti impegni e la gravidanza non le hanno impedito di essere presente per godersi sole e relax assieme alle amiche, in una giornata nella quale è stata "accusata" sui social di essere la terza incomoda tra le due innamorate.

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