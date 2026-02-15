Trova nel Magazine
Elodie e Franceska Nuredini, San Valentino a Venezia e convivenza vicina

Elodie e la sua ballerina Franceska Nuredini hanno scelto Venezia per San Valentino e si parla di convivenza sempre più vicina.

Franceska Nuredini ed Elodie
Instagram ufficiale: @nuredinifranceska

Una fuga romantica, o semplicemente una giornata di relax tra amiche e colleghe? È la domanda che continua a circolare nel mondo del gossip dopo le immagini che ritraggono Elodie insieme alla ballerina Franceska Nuredini tra le calli e i canali di Venezia. Le due si sono concesse qualche ora lontano dagli impegni e, almeno apparentemente, anche lontano dal clamore mediatico. Ma proprio alcuni scatti pubblicati sui social dalla cantante hanno inevitabilmente riacceso l’attenzione dei fan e degli osservatori della cronaca rosa.

Elodie e Franceska Nuredini innamorate tra i canali di Venezia

Nel giorno di San Valentino, Elodie ha scelto infatti la laguna veneziana per una pausa che aveva tutto il sapore di una fuga. In una delle immagini condivise sui suoi profili si vede la cantante a bordo di un’imbarcazione sul Canal Grande, in compagnia di Franceska. Uno scatto che non è passato inosservato: da mesi, infatti, si rincorrono indiscrezioni su un rapporto molto stretto tra le due, alimentate da una presenza sempre più costante della ballerina nella vita quotidiana dell’artista, non solo sul palco ma anche nei momenti privati.

Nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle dirette interessate, che non hanno mai commentato apertamente le voci su una possibile relazione. Eppure, tra fotografie, viaggi e apparizioni insieme, il legame continua a far discutere e a incuriosire il pubblico.

Franceska Nuredini, 23 anni, è una ballerina professionista italo-albanese che negli ultimi anni si è affermata nel panorama dello spettacolo. Dopo la formazione in accademie e scuole di danza, ha partecipato a programmi televisivi come Il Cantante Mascherato e X Factor, costruendo un percorso che l’ha portata a collaborare con diversi nomi importanti della musica italiana, tra cui J-Ax e Sfera Ebbasta. L’ingresso nel corpo di ballo che accompagna Elodie nei tour ha segnato una svolta importante nella sua carriera, ma anche l’inizio di una frequentazione sempre più stretta con la cantante, diventata nel tempo una presenza fissa anche fuori dal lavoro.

Convivenza vicina

A rendere ancora più insistenti le voci nelle ultime ore sono state le rivelazioni dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, che sui social ha sostenuto come tra le due la complicità sarebbe tale da far pensare a un passo importante nel prossimo futuro. Secondo Rosica, si parlerebbe addirittura di una convivenza sempre più imminente e, in prospettiva, anche del desiderio di adottare un bambino. Si tratta, al momento, di indiscrezioni non confermate, ma sufficienti ad alimentare ulteriormente il chiacchiericcio.

Programmi

