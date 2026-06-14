Elodie e Franceska, il selfie a letto infiamma il web, e intanto esplodono i rumors sul matrimonio La cantante e la compagna postano uno scatto intimo sui social, e un'altra foto diventa un'indizio di prossime nozze: ma sarà vero?

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Sempre più felici, sempre più innamorate, sempre più complici e sempre più libere di mostrarsi, in ogni momento. Elodie e Franceska Nuredini continuano a raccontare la loro bellissima storia d’amore condividendo momenti anche molto intimi sui social. Lo hanno fatto anche questa mattina, quando la cantante ha deciso di pubblicare, tra le sue storie Instagram, una foto che la ritrae a letto insieme alla compagna. Le due si guardano negli occhi e sorridono, coperte solo di un lenzuolo.

Elodie e Franceska pronte al matrimonio? L’indizio, i gossip e il retroscena

Che sia un momento di coccole domenicali, un dolce risveglio o qualcosa di diverso, quel che è certo è che la cantante e la ballerina sono ormai una coppia bellissima, da far invidia a chiunque. Elodie e Franceska stanno vivendo una storia d’amore da manuale e, secondo i rumors che si rincorrono da qualche giorno, potrebbero già essere giunte alla conclusione di voler formalizzare questo sentimento con il grande passo di un matrimonio, un’unione civile.

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I gossip, insistenti, sono nati da un’altra foto pubblicata sulle stories della coppia. Si tratta di una foto di gruppo, originariamente pubblicata sul profilo Instagram di villa Adelaide Tassera, una villa dell’800 nota location per matrimoni esclusivi in provincia di Como. Nello scatto, che ha come base musicale uno dei brani più famosi di Elodie compaiono: la cantante romana con la sua Franceska, la madre Claudia Marthe, il marito di lei Francesco Cramer, il padre di Elodie Roberto Di Patrizi, la sorella Fey e la nonna Marise Urgin. Un sopralluogo di famiglia che potrebbe far pensare che la coppia sia sul procinto di organizzare il proprio grande giorno. C’è però da ricordare che proprio in quella magnifica villa si era sposata esattamente due anni fa Claudia, la madre di Elodie con il secondo marito, Francesco Cramer che è il proprietario della sontuosa struttura, chiamata anche villa Cramer. La foto pubblicata dal profilo ufficiale di Villa Adelaide e ripubblicata nelle loro stories da tutti coloro che vi appaiono e vi sono taggati, potrebbe quindi solo riferirsi a una bella giornata vissuta con tutta la famiglia in un luogo caro, chissà.

Certo è che i fan sperano e sognano che quell’immagine sia un’indizio che Elodie e Franceska stiano seriamente pensando a fare il grande passo o che siano addirittura già in fase di preparativi del ricevimento. Vedremo se sarà effettivamente così, di certo più passa il tempo, più la cantante e la ballerina apppaiono innamorate e felici.

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