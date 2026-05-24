Elodie e Franceska innamorate al MI AMI Festival Elodie e Franceska sempre più innamorate complici al Mi Ami festival.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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Il MI AMI Festival di Milano ha spento venti candeline e, come da tradizione, l’idillio sotto il palco dell’Idroscalo non ha deluso le aspettative di chi cercava grande musica e un’atmosfera unica. L’evento ideato e curato da Carlo Pastore e Stefano Bottura ha celebrato il suo ventennale rimanendo fedele alla propria missione originaria: proporre un mix perfetto tra le scommesse del futuro e le grandi conferme della musica italiana. Nel corso delle stagioni questo appuntamento si è trasformato da ritrovo per pochi intimi a vero e proprio punto di riferimento per l’intera industria discografica nostrana. Sulla pista ad ascoltare le nuove proposte più indie c’erano anche Elodie con la fidanzata Franceska Nuredini.

Elodie e Franceska: amore e complicità sotto il palco

Tra i momenti più dolci e fotografati del weekend c’è stata sicuramente la presenza di Elodie, arrivata al festival per godersi i live in totale relax, lontana per una sera dai riflettori dei grandi stadi e dagli impegni formali. Al suo fianco c’era la fidanzata Franceska Nuredini, la ballerina professionista a cui l’artista è legata sentimentalmente e con cui si è concessa un romantico lungo viaggio in Giappone.

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Le due sono apparse affiatatissime, complici e visibilmente innamorate, muovendosi tra la folla del MI AMI senza nascondersi, tra sorrisi rubati, abbracci spontanei e passi di danza accennati durante le esibizioni degli artisti sul palco. Un momento magico per Elodie che non si nasconde più e ha parlato pubblicamente della sua storia d’amore con la ballerina.

Il MI AMI festival è anche un punto di riferimento per il "fanta-mercato" della musica italiana. Nella serata di venerdì 22, l’atmosfera si è arricchita di ulteriori dettagli e retroscena quando tra il pubblico è spuntato anche un attento Stefano De Martino. Il celebre conduttore, fresco di investitura ufficiale come prossimo direttore artistico e presentatore di Sanremo 2027, ha condiviso sui social la sua presenza all’evento. Un momento di vero e proprio scouting sul campo che dimostra la grande attenzione musicale del volto di Affari tuoi.

Non è dato sapere se sia tornato anche nella serata di sabato 23 quando è stata avvistata Elodie, ma la cantante negli scorsi giorni durante le interviste a Cannes non ha chiuso le porte ad un eventuale ritorno a Sanremo. I fan intanto sperano di vedere la cantante romana sul palco dell’Ariston e anche per De Martino potrebbe essere un grande colpo aggiungerla al suo primo cast.

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