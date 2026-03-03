Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Franceska Nuredini ed Elodie

Elodie e Franceska Nuredini, San Valentino a Venezia e convivenza vicina

Elodie e la sua ballerina Franceska Nuredini hanno scelto Venezia per San Valentino ...
Elodie - Andrea Iannone

Elodie-Iannone, il litigio (durissimo) sotto casa della cantante: “L’ha investito di urla”. Poi lei va da Franceska

Il pilota ha raggiunto l’ex compagna per un confronto accesissimo in macchina: le fo...
Elodie Di Patrizi e Marracash

"Marracash entusiasta di Elodie e Franceska", il retroscena sul rapper e la nuova canzone

Il rapper si sarebbe riavvicinato all'ex, a quanto pare felice per la nuova relazion...
Elodie

Elodie e Franceska, complici e serene in giro per Milano: “Mettono su casa insieme”. L’indiscrezione

Dopo il viaggio in Thailandia, la cantante e la ballerina appaiono sempre più unite,...
Elodie

Marracash innamorato (come Elodie), il rumors sulla nuova fidanzata famosissima: è una stella di Amici

Dopo la storia con Elodie, Marracash sarebbe vicino a Elena D’Amario, volto noto di ...
Alessandro Gassman bacio saffico Sanremo

Sanremo 2026: la rabbia di Gassmann, il bacio saffico e la bufera sulla Rai (che smentisce)

Non sono mancate le polemiche nella serata cover di Sanremo 2026, Gassman si è scagl...
Rosario Fiorello

Fiorello ‘punge’ Elodie e Franceska a La Pennicanza: “Ecco perché sta con una ballerina…”

Nella puntata di oggi, lunedì 2 febbraio, lo showman Rai si è scatenato con imitazio...
Affari tuoi cosa è successo puntata 19 febbraio 2026

Affari tuoi, Martina balla e De Martino non si tiene: il bacio con Herbert stravolge la ballerina

Nella puntata del 19 febbraio gioca Cristina, in una partita cominciata male e finit...
Elodie

Elodie e i 'ritocchini', Jenny Urtis svela: "Labbra, naso e fronte, ecco cosa è cambiato"

L'esperta di chirurgia torna a dare il suo parere sul volto dei vip. A vincere gli e...

Ford

Auto per piacere o auto da utilizzare?

L’urban SUV che emoziona alla guida

LEGGI

Personaggi

Franceska Nuredini ed Elodie

Franceska Nuredini

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963