Nel frattempo Franceska continua a essere una presenza centrale nel tour di Elodie. Ballerina di 23 anni, già vista in tv nel corpo di ballo de Il cantante mascherato, aveva lavorato anche con artisti come J-Ax e Sfera Ebbasta. Durante gli spettacoli con Elodie, alcune coreografie, caratterizzate da movenze esplicite e baci scenici, attirano l’attenzione del pubblico.

IPA

4 /6

Autunno e feste separate

Con l’arrivo dell’autunno, le apparizioni pubbliche di Elodie e Iannone insieme diventano sempre più rare. Le festività segnano un punto di svolta: Natale trascorso separatamente, Capodanno vissuto in contesti diversi. Proprio dalla notte di San Silvestro iniziano a circolare racconti di un possibile bacio tra Elodie e Franceska in un locale. I video che emergono sono poco chiari, le immagini confuse, ma abbastanza da accendere il dibattito. In quei giorni, un post condiviso da Elodie con la didascalia "After the storm" e l’abbraccio con Franceska come prima immagine, accompagnato dal commento "Amor" con un cuore bianco, diventa un ulteriore indizio.