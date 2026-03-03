Elodie e la storia con Franceska Nuredini, come si è evoluto il loro rapporto: dalle foto insieme al bacio definitivo
Dalle prime foto di gruppo ai viaggi insieme, fino al bacio in discoteca che ha messo fine a ogni dubbio: ecco come si è sviluppato, passo dopo passo, il legame tra Elodie e Franceska.
-
1/6
Le prime immagini: Roma e l’estate che accende i riflettori
Il primo tassello risale all’estate scorsa, quando alcune fotografie scattate a Roma mostrano Elodie rientrare in albergo dopo una cena con amici. Con lei c’è anche Franceska, oltre ad Andrea Iannone. All’epoca quelle immagini non fecero troppo rumore: sembravano raccontare una semplice uscita di gruppo, nulla di più.
-
2/6
Ibiza e la complicità sotto il sole
Poche settimane dopo, a luglio, Elodie vola a Ibiza per una vacanza tutta al femminile. Tra le presenze fisse c’è ancora Franceska, insieme ad amiche storiche e ad alcune ballerine del tour. Le fotografie pubblicate mostrano le due spesso fianco a fianco: sorridenti, complici, inseparabili anche in riva al mare.
-
3/6
Il tour e l’intesa sul palco
Nel frattempo Franceska continua a essere una presenza centrale nel tour di Elodie. Ballerina di 23 anni, già vista in tv nel corpo di ballo de Il cantante mascherato, aveva lavorato anche con artisti come J-Ax e Sfera Ebbasta. Durante gli spettacoli con Elodie, alcune coreografie, caratterizzate da movenze esplicite e baci scenici, attirano l’attenzione del pubblico.
-
4/6
Autunno e feste separate
Con l’arrivo dell’autunno, le apparizioni pubbliche di Elodie e Iannone insieme diventano sempre più rare. Le festività segnano un punto di svolta: Natale trascorso separatamente, Capodanno vissuto in contesti diversi. Proprio dalla notte di San Silvestro iniziano a circolare racconti di un possibile bacio tra Elodie e Franceska in un locale. I video che emergono sono poco chiari, le immagini confuse, ma abbastanza da accendere il dibattito. In quei giorni, un post condiviso da Elodie con la didascalia "After the storm" e l’abbraccio con Franceska come prima immagine, accompagnato dal commento "Amor" con un cuore bianco, diventa un ulteriore indizio.
-
5/6
La Thailandia e le foto che diventano virali
Il vero salto mediatico arriva con il viaggio in Thailandia. Uno scatto in particolare, le due abbracciate in costume al tramonto, supera i 200mila like in poche ore. È un’immagine che racconta una complicità profonda.
-
6/6
Il bacio in discoteca: la conferma pubblica
Arriviamo quindi alle ultime ore, quando inizia a circolare un video delle due ragazze in discoteca. Si vede chiaramente Elodie che accarezza i capelli di Franceska, le prende il viso tra le mani e le dà un bacio sulle labbra. Nessuna inquadratura o equivocabile, solo un gesto tenero che sembra chiudere il cerchio iniziato mesi prima.
Potrebbe interessarti anche
Elodie e Franceska Nuredini, San Valentino a Venezia e convivenza vicina
Elodie e la sua ballerina Franceska Nuredini hanno scelto Venezia per San Valentino ...
Elodie-Iannone, il litigio (durissimo) sotto casa della cantante: “L’ha investito di urla”. Poi lei va da Franceska
Il pilota ha raggiunto l’ex compagna per un confronto accesissimo in macchina: le fo...
"Marracash entusiasta di Elodie e Franceska", il retroscena sul rapper e la nuova canzone
Il rapper si sarebbe riavvicinato all'ex, a quanto pare felice per la nuova relazion...
Elodie e Franceska, complici e serene in giro per Milano: “Mettono su casa insieme”. L’indiscrezione
Dopo il viaggio in Thailandia, la cantante e la ballerina appaiono sempre più unite,...
Marracash innamorato (come Elodie), il rumors sulla nuova fidanzata famosissima: è una stella di Amici
Dopo la storia con Elodie, Marracash sarebbe vicino a Elena D’Amario, volto noto di ...
Sanremo 2026: la rabbia di Gassmann, il bacio saffico e la bufera sulla Rai (che smentisce)
Non sono mancate le polemiche nella serata cover di Sanremo 2026, Gassman si è scagl...
Fiorello ‘punge’ Elodie e Franceska a La Pennicanza: “Ecco perché sta con una ballerina…”
Nella puntata di oggi, lunedì 2 febbraio, lo showman Rai si è scatenato con imitazio...
Affari tuoi, Martina balla e De Martino non si tiene: il bacio con Herbert stravolge la ballerina
Nella puntata del 19 febbraio gioca Cristina, in una partita cominciata male e finit...