Elodie, dopo la reunion con Marracash va a festeggiare il compleanno di Franceska Nuredini: le dolci foto insieme Tra sorrisi condivisi, una torta alle fragole e una candelina accesa, la cantante sceglie la semplicità di una tavolata tra amici per festeggiare la donna che ormai è al centro del suo presente sentimentale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Un compleanno lontano dai grandi palchi e dalle luci abbaglianti per Franceska Nuredini, la ballerina che ha rubato il cuore della nostra Elodie, ma capace di dire molto più di qualsiasi dichiarazione ufficiale: tra una torta alle fragole e un coro di "tanti auguri a te", prende forma il ritratto più autentico di ogni storia sentimentale della cantante.

Il compleanno di Franceska Nuredini e la dolce foto di Elodie

La scena è semplice e carica di spontaneità: una lunga tavolata circondata dagli amici più stretti, risate che si sovrappongono, bicchieri che brindano e al centro Franceska Nuredini, emozionata davanti alla sua torta con le fragole e la classica candelina accesa. Accanto a lei c’è Elodie, che canta "tanti auguri a te" con un sorriso largo, partecipe, evidente. A pubblicare alcuni momenti della serata è stata la stessa Franceska, che ha ripostato storie e brevi video condivisi dagli invitati: solo amici, tra cui il makeup artist della cantante Mr. Daniel Makeup, abbracci, un clima disteso. Intanto gli sguardi tra le due continuano a far sognare i fan.

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Negli ultimi mesi, Elodie e Franceska Nuredini sono apparse sempre più unite, tra momenti professionali e pause condivise lontano dai riflettori. La loro relazione, inizialmente vissuta con discrezione, ha trovato spazio pubblico senza clamore, quasi come un passaggio naturale. Oggi non c’è bisogno di spiegazioni: le immagini della festa bastano a restituire l’idea di un equilibrio costruito giorno dopo giorno, senza forzature. Oltre alle foto della ballerina, spicca una foto della cantante, insieme a Franceska, con l’emoji di un fiore: una dedica silenziosa ma efficace.

Chi è Franceska Nuredini

Ballerina di professione, di origini albanesi, Franceska Nuredini ha iniziato giovanissima il suo percorso artistico, costruendo una preparazione solida che l’ha portata a collaborare con nomi importanti della scena musicale italiana. Ha lavorato con J-Ax nel videoclip di Una voglia assurda e con Sfera Ebbasta, portando sul palco un’energia fisica e scenica che non passa inosservata. In televisione ha fatto parte del corpo di ballo de Il cantante mascherato su Rai 1, esperienza che le ha garantito ulteriore visibilità.

Negli ultimi mesi è stata protagonista anche del tour di Elodie, prendendo parte a coreografie che hanno fatto discutere e attirato l’attenzione per intensità e sensualità. Un’intesa artistica che, col tempo, si è trasformata in qualcosa di più personale. Il compleanno di Franceska arriva in giorni particolarmente intensi per Elodie, ma la scelta di dedicare tempo ed energie a una serata così raccolta assume un forte valore emotivo.

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