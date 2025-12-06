Elodie ‘gela’ Diego Bianchi su La7: “Non lo fare più, mi arrabbio”. Poi conquista tutti: “Invincibile” Elodie a Propaganda Live fa impazzire i social tra battute e polemiche: dall’episodio del telefonino lanciato alle stoccate su Sanremo e politica. Cosa è successo.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Il 5 dicembre 2025 Elodie è stata ospite di Propaganda Live, intervistata da Diego Bianchi. È la terza volta che la cantante romana partecipa al programma: la prima in piena pandemia, la seconda nel 2023 e ora, a poche ore dalla chiusura del suo tour nei palazzetti con l’ultima tappa a Roma. L’atmosfera era già calda, ma la cantante ex Amici ha saputo incendiarla ancora di più con una splendida esibizione con Tahnee Rodriguez, racconti senza filtri e un paio di stoccate lanciate a Zoro.

Elodie a Propaganda Live, la verità sul caso del telefonino lanciato

Il tema caldo della serata è stato l’episodio virale di Messina, quando la cantante, mentre ballava sul palco del suo concerto, ha scagliato via il telefonino di un giornalista troppo invadente. In studio, Elodie non è sembrata pentita del gesto, che ha raccontato col sorriso sulle labbra e provando a motivare la sua reazione: "Davanti c’è un’area riservata ai fotografi, quindi con macchinari da professionista. Dietro le transenne c’è chi viene a guardare lo show, col telefono in mano, che ci sta. Ma se tu vieni davanti a me, ad un centimetro di distanza, col telefono e col flash, io comunque sto lavorando. Mi togli la concentrazione, anche io sono fatta di carne. Mi sono innervosita e gliel’ho buttato per terra, con molta sincerità".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sanremo e il confronto con Anna Pepe

Diego Bianchi, poi, a pochi giorni dall’annuncio dei "30 big" di Sanremo 2026, ha provato a stuzzicarla sul tema: "Anche l’anno scorso erano 30, tanti", ha risposto Elodie. Quindi è partito un siparietto con il conduttore che ha provato a immaginare i titoli dei giornali dopo l’osservazione della cantante: "Elodie due punti, basta Sanremo: siete troppi". Lei ha risposto con ironia: "La prossima volta chiamate solo me". Poi il confronto generazionale con Anna Pepe, la rapper che nel 2025 ha conquistato il primato come artista femmiinle più ascoltata su Spotify proprio davanti a Elodie: "Sto benissimo al secondo posto – ha detto l’artista – Io lavoro da tanti anni, lei è giovanissima ed è giusto così: è la prima rapper donna che fa i palazzetti, chapeau".

Scintille tra Elodie e Diego Bianchi a Propaganda Live

Non sono mancati un paio di momenti di leggero attrito nello studio di Propaganda Live. Tra la cantante e il conduttore si sono accese scintille in due episodi ravvicinati. Il primo è arrivato quando Zoro, nel tentativo di riportarla al centro dell’intervista mentre scherzava con la band, ha battuto le mani per richiamare la sua attenzione. La reazione di Elodie è stata gelida e immediata:

"No, non lo fare mai più, mi arrabbio. Hai già la mia attenzione"

Poco dopo, il confronto si è spostato sulla politica. Diego Bianchi le ha prima chiesto un giudizio sulla sinistra e su Elly Schlein, la segretaria del PD: "Credo che in questo momento ci sia una grande carenza di personalità. Non mi interessano molto da entrambe le parti. Non ho mai votato il Pd, ci tengo a sottolinearlo. Chi voto? . A sinistra non ci sono solo due partiti, qualche altro partito c’è anche se piccolino". Poi, il conduttore di Propaganda Lice ha instito sul tema del presunto dualismo esistente nella sinistra sul tema dei diritti civili e sociali. Elodie, visibilmente spazientita, ha risposto in modo molto piccato:

"No ti prego, per far favore, ma perché mi stai facendo questo? Non possiamo argomentare questo. Penso che tu sia ironico. Il Paese vota a destra? Prendiamone atto. Mi sembra che tutto è diventato uno show come faccio io: ma io quando finisco, si spengono le luci e vado a casa. Non capisco dove finiremo, spero nelle nuove generazioni che avranno una visione diversa. Il cambiamento è inevitabile, anche per chi non lo desidera. Fa parte del corso del tempo"

Meloni, Nordio e Roccella

Sempre in tema di politica. Zoro ha quindi ricordato la frase della cantante a Sanremo 2024: "Non voterei la Meloni neanche se mi tagliassero un braccio". "Era per rendere l’idea di una situazione impossibile, un esempio drastico", ha spiegato Elodie. "Cosa penso adesso? In un anno non cambia niente. Se cambiassi parere in così poco tempo sarebbe grave". Zoro ha provato a ironizzare: "Vabbè magari in un anno uno li vede all’opera e dice: ‘sai che c’è, Nordio è un bel ministro; la Roccella mi rappresenta". Un’osservazoine a cui Elodie ha avuto una reazione plateale e ironica, distogliendo lo sguardo ed emettendo un piccolo urlo: "Ahhh".

La reazione dei social: il trionfo di Elodie

L’ospitata di ieri di Elodie a Propaganda Live ha mandato letteralmente in estasi il web, dove la voce di ‘Pazza musica’ è amatissima. In tanti hanno applaudito alla sua esibizione sul palco del programma di La7, dove ha cantato "On & On", di Erykah Badu, insieme a Tahnee Rodriguez: "Elodie è talento puro", "Non avevo mai sentito cantare Elodie, brava!", "Elodie in jazz, inginocchiatevi tutti" si legge su ‘X’, dove in molti l’hanno elogiata anche per i concetti esposti durante l’intervista. "La sinistra riparta da lei", è il commento provocatorio di un utente. E ancora: "Brava quando canta, interessante quando parla. Elodie riesce ad essere più attraente della sua bellezza. La gioia di vivere", "Dovremmo intervistare Elodie più spesso. In 10 minuti è capace di veicolare più concetti di Sinistra che gli antagonisti di Meloni in 3 anni di pseudo opposizione", "il sarcasmo e l’ironia di elodie la rendono invincibile mi dispiace per tutti".

Sul web, però, Elodie Di Patrizi ‘vanta’ anche diversi haters pronti ad attaccarla in virtù delle sue idee politiche. "Siamo a #propagandalive o a #missitalia ? Dalle banalità dette, a seconda che hai detto, direbbe #quelo", ha scritto un suo detrattore. E in molti hanno sottolineato i due episodi in cui la cantante ha risposto in modo abbastanza tagliente a Zoro: "Elodie incazz**a nelle interviste mi farà per sempre ridere ho avuto flashback di guerra di sanremo", "ma Elodie stasera c’è o ci fa? Non capisco l’aggressività nel rispondere".

Potrebbe interessarti anche