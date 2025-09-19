Elodie in concerto a San Siro, Gianna Nannini le tocca il seno e lei si infila tra le sue gambe. Poi scoppia il caso Achille Lauro Durante il concerto di Elodie a San Siro, tanti duetti travolgenti (con Gaia, Nannini e Lauro), ma anche critiche e dubbi su tagli e problemi tecnici: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Attesissimo il concerto di Elodie a San Siro in prima serata su Canale 5 giovedì 18 settembre 2025. La diva, tra cambi d’abito meravigliosi e sensualità oltre ogni limite, regala ai telespettatori momenti pieni di energia e di talento. Le critiche non mancano, ma nemmeno i complimenti dei fan. Tra gesti importanti e parole dettate dal cuore, Elodie riesce a non tradire se stessa sul palco, lanciando messaggi a raffica in ogni Atto del suo show. Ecco cosa è successo nella puntata del 18 settembre 2025 al concerto di Elodie a San Siro, che ha visto tra i suoi ospiti Gianna Nannini, Gaia e Achille Lauro, tra gli altri.

Elodie in concerto a San Siro, puntata 18 settembre 2025: cosa è successo

Si parte a bomba con Elodie e le sue Tribale e Black Nirvana. Tanta sensualità messa in luce da tagli e ralenti di una regia che sembra quasi voler porre l’attenzione più sulle forme dell’artista e del suo corpo di ballo, quattro splendide giovani donne che stanno al passo con lei (con l’energia che ha mica è facile) e che come lei indossano abiti che lasciano poco spazio all’immaginazione. Insomma, una regia importante per chi apprezza la bellezza di Elodie e vuole godersi ogni sfumatura di questo show, ma un po’ meno apprezzata da chi invece è interessato solo alla sua musica. E, tra l’altro, sui social media, in particolare su ‘X’, un utente riconosce sul palco una ex allieva di Amici, Megan: "Ma la ballerina riccia è un’ex di Amici? #elodie a San Siro". La conferma arriva in risposta a quest’ultimo tweet: "Esatto. Menomale che doveva andare a fare la velina, e invece".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gianna Nannini tocca il seno a Elodie

Tra le canzoni che sentiamo all’inizio dello show, non manca Cuore nero, molto apprezzata dai telespettatori. Prima di esibirsi sulle note di quest’ultimo brano, però, Elodie chiede ai suoi fan: "Milano, canta con me". Poi Gianna Nannini appare sul palco e insieme intonano America con un’energia che viene quasi voglia di alzarsi e ballare con loro. Una canzone da cantare a squarciagola per quanto bella, che poi è esattamente ciò che fanno i presenti allo spettacolo. E sul palco la magia del momento si accende quando Elodie si fionda verso la sua compagna di duetto per abbracciarla, una scena che emoziona anche i social: le frasi "Che show pazzesco, i BRIVIDI, grazie di esistere ELODIE" e "Che poi Gianna un’altra che in passato avrebbe potuto fare San Siro" sono tra i commenti. Ma il momento più entusiasmante della serata, oltre alla coreografia della gabbia che manda in tilt i social, arriva quando la Nannini tocca volontariamente il seno a Elodie, che è pronta a rialzarsi dopo essere passata tra le sue gambe con un’aria da femme fatale (un siparietto a suo modo tanto sensuale quanto divertente): "#GiannaNannini che tocca il seno di #Elodie in prima serata su #canale5: picco del 50% #AscoltiTv".

La delusione dei fan per l’assenza di Achille Lauro (con colpo di scena)

A deludere i fan è però la scelta di tagliare Achille Lauro dallo show: secondo la scaletta ufficiale doveva apparire subito prima della performance di Gianna Nannini e infatti sul web notiamo molte reazioni a questo evento inatteso: "Chissà perché hanno tagliato Achille Lauro", "Hanno tagliato Achille Lauro???", "Poi ci fate sapere perché Lauro è stato ingiustamente tagliato", "Comunque ci hanno tagliato il momento Achille Lauro, non perdono".

La risposta più sensata arriva da altri utenti: "Forse ha un’ esclusiva con Sky essendo giudice a XFactor (in onda adesso)", "Rega ma perché hanno tagliato fuori Achille? Perché è con X Factor su Sky?", "Eh, ma già dalla pubblicità in questi giorni non è stato nominato tra gli ospiti 🙁 penso perché sia sotto contratto con Sky", "Eh, poi oggi c’è la puntata di X Factor". C’è invece chi è più ottimista: "O lo mettono dopo o non ha firmato la liberatoria". Che abbiano cambiato l’ordine dei duetti? Spoiler: sì. Perché Mediaset inserisce l’esibizione di Folle notte e Rolls Royce a fine concerto, dopo l’ultima pubblicità, mentre passano i ‘titoli di cosa’ in basso allo schermo. E ovviamente anche qui non mancano reazioni diverse: "Achille ingiustamente messo nella Buonanotte di Canale 5", "Chiusura perfetta con Achille Lauro", "Morta, Achille Lauro dopo la mezzanotte", "Oddio ma Piersilvio ha inserito il duetto con lauro anche se non ha i diritti da Sky, ma lo Piazza dopo Mezzanotte nel segmento buonanotte", "Ma quindi Lauro non l’hanno tagliato, BENISSIMO adoro".

Elodie inclusiva tra Drag Queen e persone transessuali al concerto a San Siro

Intanto l’Atto I finisce e si passa all’Atto 2. Al concerto viene mostrato un corto in cui Elodie presenta una donna transessuale, Ambrosia, che poi sale con lei sul palco mentre canta Andromeda. Durante il filmato, che mostra alcune donne trans raccontarsi ("Siamo tutti trans, anche tu. Ognuno di noi nasce una cosa e poi deve riuscire a trasferire la versione più autentica di se stessa o se stesso", oppure: "Domani inizierò il percorso di transizione e sono estremamente felice", e ancora: "Il problema per cui diamo fastidio è che siamo veramente tante e loro hanno paura"). Poi, riferendosi alle storie di queste persone, a Elodie sentiamo dire: "Io mi sono spesso sentita così nuda, incatenata, sofferente. Ho cercato spesso di curare il dolore degli altri, è la mia natura, non so come fare a non farlo, e quando non riesco diventa una sofferenza che non ha fine". Le parole della cantante dividono i social: "L’importanza di questo discorso in prima serata, Elodie sei speciale" e "Elodie grazie per aver portato il mondo lgbt su canale 5" da una parte, e "No, vabbè i trans… ma tutto apposto?" e "Elodie che si paragona ai trans… ma tutto ok?" dall’altra.

Dopo Vertigine, Elodie si emoziona: "Sento tutto l’amore che mi date, grazie, è veramente tanto per me". E si commuove sentendo il pubblico di San Siro urlare ripetutamente il suo nome. Poi l’Atto III e qui accade un piccolo inconveniente tecnico quando canta Tutta colpa mia, tanto che Elodie si scusa con tutti: "Ho un problema tecnico, non sento. Ho cantato senza cuffie, mi accendete le cuffie?" chiede agli addetti ai lavori. Poi aggiunge: "Scusate, spero di non aver cantato male, scusate". Ma nulla, di sbavature non se ne sono sentite, anzi la performance è stata meravigliosa. Poco dopo entra in scena la Drag Queen Sypario che dice: "Noi non torniamo indietro, noi andiamo oltre e lo facciamo con un nuovo grido, un nuovo sogno, una nuova sigla: M.E.G.A. (‘Make Equality Great Again‘). Per chi ha amato di nascosto, per chi ha lottato sorridendo, per chi come me oggi brilla, MEGA è magnetica, erotica, galattica, audace". Una serata dedicata all’inclusività, tanto che Elodie canta "Dimenticarsi alle 7" con un corpo di ballo (e lip-sync) d’eccezione: quattro Drag Queen che fanno una scena incredibile nello spettacolo.

Gaia con Elodie: il bacio a stampo al concerto su Canale 5

Non manca, inoltre, l’ingresso di Gaia: con Elodie canta prima Ciclone e poi Chiamo io chiami tu, e al termine della performance non manca un piccolo bacio a stampo sulle labbra tra le due protagoniste del momento. Anche questo ‘evento’ viene commentato sui social: "Il bacio saffico in primo piano su canale 5" è tra i tweet. Infine, la bandiera della Palestina sventolata alla fine del concerto sulle note di Bagno a mezzanotte: "Ha portato donne trans, drag queen, baci lesbo e bandiera della Palestina in prima serata, ha fatto più lei della sinistra in 3 anni di opposizione. Grazie Piersilvio, RAI could never…", "PALESTINA LIBERA SU CANALE 5, URLIAMOLO A TUTTO IL MONDO", "ELO CON LA BANDIERA SU MEDIASET", "FREE PALESTINE, GRANDE ELODIE".

Potrebbe interessarti anche