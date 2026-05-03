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Elodie compie 36 anni, la dedica social di Franceska Nuredini fa impazzire i fan: "Belle come il sole"

Elodie compie 36 anni: arriva la dedica d'amore sui social di Franceska Nuredini. Lo scatto in bianco e nero ha mandato in visibilio i fan

Giulia Bertollini

Giulia Bertollini

Giornalista

Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

Elodie e Franceska
IPA

Compie oggi 36 anni Elodie Di Patrizi, artista ormai affermata e tra le voci più popolari della scena musicale attuale, conosciuta semplicemente come Elodie e apprezzata anche come icona di stile. In occasione del compleanno, sui social è arrivato anche un augurio speciale da parte di Franceska Nuredini, che ha condiviso una storia per celebrare la cantante. Il gesto ha attirato l’attenzione dei fan, alimentando ulteriormente le voci su un legame tra le due. Tuttavia, al momento, nessuna delle due ha mai confermato pubblicamente una relazione sentimentale.

Elodie compie 36 anni, la dedica dolcissima di Franceska Nuredini

Uno scatto carico di intesa ha aperto i festeggiamenti per il compleanno di Elodie Di Patrizi, condiviso per primo da Franceska Nuredini attraverso una storia su Instagram. L’immagine, in bianco e nero, le mostra vicine e immerse in uno sguardo reciproco, elemento che ha immediatamente catturato l’attenzione dei follower. La foto è stata letta dai fan come il segno di un legame particolarmente stretto tra le due. Il compleanno della cantante arriva in un momento di equilibrio tra carriera musicale e vita personale. Elodie, oggi 36 anni, sta vivendo una fase di grande maturità artistica e stabilità privata. Il post ha rapidamente fatto il giro dei social, generando numerosi commenti entusiasti. Tra questi si leggono frasi come "Siete una coppia fantastica", "Libere e Belle" e "Belle come il sole, la luna e le stelle". Non sono mancati messaggi di ammirazione per la loro intesa, con utenti che hanno scritto "Siete stupende".

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I rumors su Elodie e Franceska: una storia ancora non ufficiale

Il rapporto tra Elodie e Franceska risalirebbe al periodo in cui quest’ultima faceva parte del corpo di ballo della cantante. Con il tempo, il rapporto si sarebbe evoluto oltre il contesto lavorativo, passando da momenti sul palco a frequentazioni sempre più frequenti anche fuori scena. Successivamente sono arrivate le prime immagini condivise sui social e le apparizioni in compagnia durante vacanze con amici. Tra le destinazioni più citate dai fan ci sono Ibiza e la Thailandia, dove le due sarebbero state viste anche in momenti più riservati.

Questi episodi hanno alimentato speculazioni e curiosità senza però mai trovare conferme ufficiali da parte delle dirette interessate. La loro vicinanza è rimasta quindi affidata a indizi e contenuti social. Un passaggio molto discusso sarebbe avvenuto a marzo, quando un video registrato in un locale di Milano è diventato virale. Nel filmato si intravedrebbe un bacio tra la cantante e la modella, scena che ha acceso ulteriormente il dibattito online. Per molti utenti quel momento avrebbe rappresentato una sorta di conferma implicita della loro relazione. Nonostante ciò, nessuna delle due ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito.

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