Elodie commuove i fan, la dedica speciale a Franceska durante il concerto di Sfera Ebbasta: "Dopo te mai più nessuna" Sul palco, durante l'esibizione di Yakuza, uno scambio di sguardi e una dedica hanno conquistato il pubblico, e il momento tra Elodie e Franceska è diventato virale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Un momento durato pochi secondi, ma sufficiente per conquistare il pubblico presente a San Siro e infiammare i social. Durante uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, Elodie ha regalato ai fan un’immagine che molti hanno interpretato come una dolcissima dichiarazione d’amore rivolta a Franceska Nuredini, confermando ancora una volta la sintonia e che lega le due giovani donne.

Elodie e la dedica per Franceska Nuredini al concerto di Sfera Ebbasta

Nel corso del concerto di Sfera Ebbasta allo stadio San Siro, davanti a decine di migliaia di spettatori, Elodie è salita sul palco per eseguire Yakuza, il brano realizzato insieme al rapper. Proprio durante la performance si è consumata una scena che ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti. Mentre cantava il verso "Dopo di te mai più nessuna", la cantante si è avvicinata a Franceska Nuredini, impegnata nella coreografia dello spettacolo, rivolgendole uno sguardo particolarmente intenso e pieno di complicità. Secondo alcuni video diventati virali nelle ore successive, Elodie avrebbe anche sfiorato delicatamente la schiena della ballerina, un gesto semplice ma che ha contribuito a rendere ancora più speciale quel momento. Il pubblico ha reagito con entusiasmo, accompagnando la scena con applausi e urla di approvazione. In poche ore le immagini hanno iniziato a circolare ovunque sui social, trasformandosi in uno degli argomenti più commentati della serata.

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La conferma di un legame sempre più forte

Per molti fan quel momento sul palco è stato una vera e propria dedica pubblica. Del resto, negli ultimi mesi la relazione tra Elodie e Franceska Nuredini è apparsa sempre più solida, sia nella quotidianità sia nel lavoro. La ballerina, infatti, non solo accompagna spesso la cantante nelle sue esibizioni, ma continua a lavorare anche con altri importanti artisti della scena musicale italiana. La loro vicinanza professionale ha finito per rafforzare ulteriormente un rapporto che, giorno dopo giorno, è diventato sempre più evidente anche agli occhi del pubblico. A rendere ancora più significativa questa storia era arrivato qualche giorno fa un commento lasciato dalla stessa Franceska sotto una serie di fotografie condivise online. Con una frase semplice ma eloquente, aveva definito Elodie: "La mia fidanzata stupenda", parole che avevano fatto rapidamente il giro del web e che molti avevano interpretato come la conferma più esplicita della loro relazione.

Un rapporto vissuto alla luce del sole

Negli ultimi tempi le due sono state avvistate insieme in diverse occasioni, comprese alcune giornate trascorse con i familiari della cantante. Un segnale che ha contribuito a rafforzare l’idea di un rapporto ormai consolidato e vissuto con serenità. Intanto continuano a rincorrersi indiscrezioni su possibili progetti futuri della coppia e persino sull’ipotesi di un passo ancora più importante. Al momento, però, si tratta soltanto di voci che non hanno trovato alcuna conferma ufficiale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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