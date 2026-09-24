Elodie avrebbe diffidato Megan Ria prima del GF Vip: la clamorosa indiscrezione di Selvaggia Lucarelli fa il giro del web Il silenzio della ballerina sul rapporto con Franceska Nuredini alimenta nuove domande, mentre Selvaggia Lucarelli racconta di un possibile intervento dei legali della cantante.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Elodie avrebbe diffidato Megan Ria prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip? È questa la nuova indiscrezione che sta facendo discutere nelle ultime ore e che riporterebbe al centro dell’attenzione il rapporto tra la cantante, Franceska Nuredini e la ballerina, già finito sotto i riflettori dopo l’unfollow di Elodie nei confronti di Megan. Il condizionale è però d’obbligo, perché della presunta diffida non è stata resa pubblica alcuna documentazione e non è arrivata una conferma ufficiale da parte della cantante o dei suoi legali. A parlare del possibile retroscena è stata Selvaggia Lucarelli, che ha ricostruito la vicenda nella sua newsletter Vale Tutto.

Il silenzio di Megan Ria nella Casa del Grande Fratello Vip

Fin dal suo ingresso nel reality, Megan ha cercato di mantenere un atteggiamento particolarmente prudente quando il discorso è arrivato a Franceska ed Elodie. La ballerina ha raccontato di conoscere Franceska da moltissimi anni e di aver condiviso con lei una parte importante della propria vita, spiegando però che negli ultimi mesi il loro rapporto si sarebbe progressivamente raffreddato. Megan avrebbe anche ammesso di non sapere perché Elodie abbia deciso di smettere di seguirla sui social, evitando comunque di avanzare ipotesi o attribuire responsabilità.

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Quando l’argomento è stato affrontato anche direttamente, la concorrente avrebbe preferito non aggiungere particolari, arrivando a definire alcune delle ricostruzioni circolate sul loro conto come "gossip becero". Una scelta che avrebbe contribuito, paradossalmente, ad aumentare la curiosità del pubblico, soprattutto perché il passato tra Megan e Franceska continua a essere al centro di numerose discussioni online.

La versione raccontata da Selvaggia Lucarelli

A dare una possibile spiegazione alla prudenza di Megan è stata quindi Selvaggia Lucarelli. Secondo quanto riportato dalla giornalista, prima dell’ingresso della ballerina nella Casa Elodie avrebbe coinvolto i propri legali, chiedendo che non venissero raccontati nel programma alcuni aspetti riguardanti lei e Franceska: "Elodie, secondo chi la conosce, si mette sulla difensiva. Teme che il gossip si allarghi, non le piace l’idea che si parli di lei e Franceska nella casa del GF. Non so bene cosa abbia da temere e neppure mi interessa, ma inizia a diffondersi la voce che prima del suo ingresso nella casa abbia diffidato Megan. Che abbia messo in mezzo avvocati, invocando il suo diritto alla privacy", ha scritto Lucarelli. Si tratta però di una ricostruzione riferita dalla giornalista e non di un fatto confermato dai diretti interessati. Non è stata infatti resa pubblica la presunta comunicazione legale e Megan non ha dichiarato di aver ricevuto una diffida.

Secondo la giornalista si sarebbe creato in cortocircuito intorno alla storia delal coppia: "Basterebbe solo riconoscere che, quando una storia privata viene mostrata così tanto, smette inevitabilmente di essere soltanto privata: diventa identità, diventa argomento di tutti e capitale mediatico per entrambe. Elodie lo sa". Lucarelli va avanti:"Finché la regista del gossip è lei e carica le foto con la fidanzata su Instagram dandole in pasto al gossip, la sua storia è pubblica. Quando il gossip si allarga ad altri, coinvolti dalla sua stessa esposizione e notorietà, il gioco non le piace più. Eppure, non è stata Megan a rendere pubbliche le frizioni tra le tre. È stata Elodie a togliere quel "segui" alla ballerina". Poi l’affondo finale: "Il potere di Elodie mi è sempre sembrato affascinante quando consisteva nel non chiedere a nessuno il permesso di essere ciò che voleva. Mi appare meno attraente quando serve, come in questo caso, a chiedere il silenzio a una ragazza più giovane e più fragile mediaticamente".

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