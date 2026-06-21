Elodie prepara il grande colpo come Annalisa: il 2027 sarà il loro anno. Cosa bolle in pentola per le regine del pop italiano Annalisa ha già fatto la sua mossa, ora tocca a Elodie: i fan sognano in grande per il 2027 delle due regine del pop

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Elodie come Annalisa: il 2027 sarà l’anno delle due cantanti italiane, tra nuovi progetti e concerti attesissimi. Se l’interprete di Canzone Estiva ha finalmente annunciato la prima data allo Stadio San Siro di Milano per il 12 giugno dell’anno prossimo, Elodie è in procinto di inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera e lo ha annunciato con più di un indizio, tra interviste e post social condivisi proprio in questi giorni.

Elodie come Annalisa: cosa l’aspetta nel 2027

L’uscita dell’album Mi ami, mi odi nel 2025 ha accompagnato i fan di Elodie in un momento cruciale della sua carriera. La cantante, con una gavetta alle spalle fatta più di no che di sì, è riuscita lo scorso anno a cantare allo Stadio San Siro ed è stata la prima donna che si è esibita allo Stadio Maradona di Napoli. Un sound pop, ma contaminato da atmosfere urban e uno stile che ormai è solo suo. La cantante non ha mai nascosto di ispirarsi ad artiste come Madonna e Rihanna, ma nel panorama musicale italiano, è ormai una perla rara che brilla senza dover chiedere il permesso a nessuno. Poi, il silenzio a livello musicale, ma una serie di cambiamenti importanti nella sua vita. Sempre più vicina alla ballerina Franceska Nuredini, parte del corpo di ballo del suo tour, ha chiuso la lunga relazione con Andrea Iannone. Dopo una serie di rumor che parlavano di gelo e tensioni tra di loro, adesso pare sia tornato il sereno. È con questo mood che l’interprete di Guaranà si prepara a un 2027 ricco di sorprese, portando dunque nella sua musica, inevitabilmente, un pezzo della sua vita e come è cambiata.

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Elodie torna in studio e nei palazzetti italiani: nuovo album nel 2027?

Al Festival di Cannes ha annunciato che nel 2027 tornerà a lavorare. Pochi giorni fa, poi, Elodie ha postato una foto dallo studio di registrazione con tanto di cuffie e microfono. Questo vuol dire (forse) una sola cosa: nuovo album in arrivo nel 2027? La cantante, dopo le due date negli stadi, sarà impegnata l’anno prossimo in un tour nei principali palazzetti d’Italia: questo comporterà una nuova fase musicale, con altri brani e collaborazioni che bollono in pentola? Non si esclude, poi, un ritorno al Festival di Sanremo targato Stefano De Martino. Sia lei che Annalisa, infatti, per promuovere i reciproci progetti potrebbero utilizzare la kermesse canora per dare il via a una fase discografica e live sicuramente più matura ed evoluta della loro carriera. Entrambe sono due donne che hanno sudato per arrivare dove sono e adesso si godono meritatamente il loro posto nell’olimpo del pop italiano. Sanremo o no, nuovo album o meno, Elodie e Annalisa saranno grandi protagoniste nel 2027. Su questo non c’è alcun dubbio ormai.

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