Elodie e Andrea Iannone, spuntano i presunti motivi della rottura: "Le ha dato un ultimatum per matrimonio e figli" A causa di scelte di vita importanti, emergono i presunti retroscena che avrebbero portato alla fine di una delle relazioni più chiacchierate tra il mondo della musica e quello dello sport.

Da settimane il gossip imperversa sulla relazione terminata tra Elodie e Andrea Iannone, senza annunci ufficiali. Dopo tante supposizioni, sembra che ora emergano effettivamente dei motivi plausibili dietro la separazione, e potrebbero essere più seri di quanto abbiamo supposto fino ad ora.

Gli inaspettati retroscena sulla rottura e l’ultimatum che ha fatto scoppiare tutto

A provare a fare chiarezza sui motivi dell’addio è stato il settimanale Oggi, che ha ricostruito il retroscena della separazione. Secondo quanto riportato dalla rivista, alla base della rottura non ci sarebbe stata una crisi improvvisa o un tradimento, quanto più un divergenza legata agli obiettivi di vita. Il magazine scrive: "Elodie e la ballerina Franceska Nuredini sono ormai inseparabili e la loro amicizia speciale si consolida ogni giorno", sottolineando come la ballerina trascorra sempre più tempo "nella lussuosa casa milanese della cantante" e come le due appaiano ormai costantemente l’una accanto all’altra.

Ma il punto centrale resta uno solo: perché Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati? Sempre secondo Oggi, lo sportivo avrebbe messo la compagna di fronte a una scelta netta: "Secondo quanto risulta a Oggi, il motociclista avrebbe dato un ultimatum alla compagna: o costruiamo seriamente una famiglia e un futuro insieme o prendiamo strade separate". Una richiesta vissuta come una forte pressione, che la cantante non sarebbe stata pronta a sostenere: "Una pressione che Elodie non ha retto: per lei non è ancora giunto il momento di diventare madre e moglie". Dietro la rottura, dunque, ci sarebbe stata "Una scelta di vita, più che una crisi sentimentale", legata al desiderio di leggerezza e di tempo da dedicare a se stessa.

La rottura mai annunciata tra Elodie e Andrea Iannone

La fine della storia è stata accompagnata da una serie di gesti e assenze che, per molti, sono stati segnali sufficienti. Il gossip, inizialmente prudente, si è fatto via via più insistente, fino a rendere evidente che tra la cantante e il motociclista qualcosa si fosse rotto. A loro, poi, non sembra essere mai interessato rendere pubblica o ufficiale la separazione, come se la scelta di proseguire ognuno per la propria strada fosse stata vissuta come una questione privata, lontana dai riflettori.

Secondo persone vicine a Elodie, in questo periodo la cantante starebbe cercando di vivere con maggiore leggerezza, concentrandosi sul presente e su se stessa. Inoltre, sempre stando alle stesse fonti, lei non considererebbe Iannone realmente pronto ad affrontare un passo così impegnativo come quello di una famiglia.

Intanto si parla di una possibile convivenza tra la cantante e la sua ballerina a Milano, un dettaglio che avrebbe ulteriormente rafforzato l’idea di un nuovo capitolo sentimentale nella vita della cantante. In ogni uscita pubblica, infatti, Elodie e Franceska apparirebbero spesso insieme, alimentando voci disparate.

