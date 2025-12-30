Elodie, altro che crisi: il gesto per Iannone spazza via i pettegolezzi. Cosa ha fatto
Dopo i tanti rumors sull’ipotetica crisi della coppia, che avrebbe passato le vacanze di Natale separata, la cantante romana ha cancellato ogni dubbio.
Negli ultimi giorni sono emersi diversi rumors in merito all’ipotetica crisi di una delle coppie più amate degli ultimi anni: la cantante Elodie e il campione di MotoGP Andrea Iannone. A scatenare queste ipotesi sarebbero state le immagini pubblicare sui social nei giorni di Natale proprio dai due diretti interessati. Da quanto emerso, infatti, Elodie e Iannone avrebbero passato le festività separati: la cantante insieme ai parenti e agli amici più cari, e il pilota insieme alla sua famiglia. Questa distanza ha subito scatenato i tantissimi fan della coppia che, allarmati, si sono subito chiesti se fra loro fosse accaduto qualcosa. Nelle ultime ore, sui social è però emerso un ‘colpo di scena’, un gesto di Elodie che spazza via tutti i pettegolezzi: scopriamo di più.
Elodie e Iannone in crisi? Il gesto social che scioglie i dubbi
Negli ultimi giorni i tantissimi fan della coppia hanno letteralmente preso d’assalto i post pubblicati sui social da Elodie e Iannone chiedendogli se tra loro fosse accaduto qualcosa, o se fossero addirittura arrivati alla rottura dopo aver passato le feste di Natale separati. A cancellare ogni dubbio e a spazzare via i pettegolezzi ci ha però pensato, indirettamente, proprio Elodie attraverso un like lasciato alle immagini che Andrea Iannone ha pubblicato per condividere con i follower ciò che ha fatto nei giorni di festa.
Ecco allora che molti utenti del web hanno interpretato questo piccolo gesto come segno di rassicurazione sul futuro della coppia. In altre parole, questo apprezzamento pubblico lascerebbe pensare a un clima in realtà tranquillo e sereno tra i due. Elodie e Iannone potrebbero infatti aver scelto di passare il Natale separati, per poter stare con le rispettive famiglie, per poi riunirsi a Capodanno e festeggiare insieme l’arrivo del 2026.
Elodie e Andrea Iannone, la favola che ha conquistato i fan
La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone è iniziata nell’estate del 2022 dopo un colpo di fulmine che sarebbe avvenuto in Puglia, durante il compleanno di un amico comune. "È stato un colpo di fulmine per me. Non pensavo potessi mai avere un colpo di fulmine perché ci metto un po’ a capire le persone, invece con Andrea l’ho capito subito. Appena l’ho visto, ho capito che essere umano fosse. Volevo far parte della sua vita, volevo renderlo felice", ha rivelato proprio Elodie nel corso di un’intervista a Verissimo.
Dopo aver ufficializzato anche in pubblico il loro amore, Elodie ha descritto la relazione come "bella e matura", sottolineando il supporto reciproco e la felicità del momento, mentre Iannone ha parlato di lei come del "sole" nel suo momento di difficoltà. Una storia d’amore che ricorda una favola moderna e che sicuramente non potrà essere scalfita da qualche pettegolezzo.
