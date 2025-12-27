Trova nel Magazine
Elodie, aria di crisi con Iannone: Natale da separati e il gesto di Marracash che spiazza i fan

Elodie celebra il Natale tra famiglia e amici, ma l’assenza di Andrea Iannone e il gesto inaspettato dell'ex fidanzato, Marracash, fanno impazzire i follower.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

C’è chi il 25 dicembre, giorno di Natale, lo ha trascorso in famiglia, chi invece lo ha trascorso in famiglia ma senza il/la proprio/a fidanzato/a. Quest’ultimo, sembrerebbe il caso di Elodie che, pare abbia trascorso questa festività in compagnia di parenti e amici, tra pietanze gustose e giochi da tavolo. L’unico particolare che tutti hanno notato dalle foto pubblicate proprio dalla cantante è stata l’assenza di Andrea Iannone. Per quale motivo il motociclista non era con lei? C’è chi parla di crisi e chi, invece, ha notato una cosa che ha lasciato i follower senza parole: un gesto inaspettato di Marracash.

Elodie e Iannone sono in crisi?: Il gesto di Marracash insospettisce i fan

Il Natale per Elodie e Andrea Iannone non è passato inosservato. La cantante romana ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni immagini, tra momenti intimi e familiari, ma senza la presenza del pilota. Dettaglio questo che ha subito alimentato discussioni tra i fan e interrogativi sulla loro relazione, già sotto i riflettori. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia starebbe attraversando un periodo complicato, tra impegni e ritmi di vita diversi, ma non ci sono conferme ufficiali al riguardo. A complicare la situazione, però, è stato un gesto dell’ex fidanzato, Marracash, il quale ha messo like alle foto natalizie di Elodie. Semplice like o qualcosa di più? Inutile fare ipotesi, fatto sta che i fan hanno iniziato a fantasticare (di nuovo) su un ipotetico ritorno di fiamma tra i due. Per ora, nulla di certo, ma noi continueremo ad aggiornarvi.

L’amore tra Elodie e Andrea Iannone

Elodie e Iannone si sono conosciuti nell’estate 2022, durante un compleanno in Puglia di un amico in comune. "Ero in Puglia, a un compleanno di un amico in comune. È scattata immediatamente una roba così", ha raccontato in un’intervista il motociclista. L’attrazione è stata immediata, ma ha dovuto fare i conti con la relazione dell’artista: "Lei aveva questa relazione, quindi si è prima lasciata. Non è mai successo niente e ci siamo sempre rispettati". La storia è decollata durante il compleanno di Diletta Leotta, quando hanno deciso di fidanzarsi. "Mi ci sono buttato ma è venuto tutto molto naturale, non potevamo farne a meno. Noi ci prendiamo in tutto, non c’è qualcosa in cui non ci prendiamo", ha detto Iannone.

Nel luglio 2025 sono circolate voci di crisi e di un possibile riavvicinamento della cantante con l’ex Marracash, smentite da una foto su Instagram in cui Elodie bacia il pilota.

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: Mariah ce l'ha fatta anche stavolta (Natale trionfa)

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: Mariah ce l'ha fatta anche stavolta (Natale trionfa)

Le Feste sconvolgono la Top 10 dei singoli più venduti: domina All I want for Christ...

