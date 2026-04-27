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Elodie incontra Andrea Iannone, il retroscena delle nozze con Franceska Nuredini cancellate: cosa è successo

La cantante ha rivisto l’ex compagno a Milano, in un club dove sarebbe scattato anche un bacio con l’inseparabile amica: il gossip

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Pace all’orizzonte tra Elodie e Andrea Iannone? La cantante e il pilota motociclistico sono arrivati al capolinea (pur senza annunci ufficiali) e, anche dopo la rottura, le tensioni non sono mancate. Stando agli ultimi rumor, tuttavia, i due si sarebbero rivisti nel weekend in discoteca, dove Elodie si era recata insieme all’inseparabile amica Franceska Nuredini. Con quest’ultima, inoltre, sarebbe scattato anche un bacio. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Elodie rivede Andrea Iannone in discoteca: il gossip

Andrea Iannone ed Elodie potrebbero essersi messi alle spalle la bufera che aveva portato alla (mai ufficializzata) fine della loro storia d’amore. I due si erano lasciati tra litigi e tensioni e, se nel caso del pilota si parlò di un flirt con l’ex compagna di Raoul Bova Rocío Muñoz Morales, la cantante trovò conforto tra le braccia dell’amica Franceska Nuredini. Ebbene, lo scorso sabato i tre si sarebbero rivisti in discoteca a Milano; Elodie avrebbe raggiunto il club insieme a Francesca e proprio qui avrebbe incontrato l’ex compagno. Sui social sono subito iniziati a circolare i video della festa, tra cui anche un momento di grande intimità tra la cantante e la ballerina culminato con un bacio destinato a infiammare il mondo del gossip (le due non hanno mai confermato la relazione). Il chiacchiericcio è moltiplicato con l’arrivo di Andrea Iannone che, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe cercato più volte Elodie con lo sguardo. Quel che è certo è che non ci sarebbero state nervosismi, a dimostrazione del fatto che le tensioni tra i due potrebbero essere state finalmente dimenticate.

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La relazione con Franceska Nuredini e il futuro di Elodie: la situazione

Dopo il duetto con Marracash sulle note di ‘Niente canzoni d’amore’ lo scorso aprile nel quartiere Barona di Milano, Elodie è tornata quindi a infiammare il mondo dl gossip con un suo ex. La cantante, tuttavia, sembrerebbe avere ritrovato la serenità al fianco di Franceska Nuredini e in tanti hanno addirittura parlato di nozze. La sensazione è però che le due abbiano preferito rallentare: per Elodie si prospetta un anno ricco di impegni, mentre per la ballerina si parla di una nuova esperienza nel mondo dello spettacolo, forse a L’Isola dei Famosi o a Pechino Express.

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