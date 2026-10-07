Elodie rompe il silenzio: “Un pochino e torno”. Due album, il nuovo tour e il mistero Sanremo Dopo la pausa, la cantante prepara il ritorno nel 2027: nuovi progetti musicali, il tour nei palasport e una possibile nuova apparizione al Festival di Sanremo.

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Per qualche mese Elodie ha scelto di abbassare il volume, almeno dal punto di vista musicale. Dopo un periodo particolarmente intenso tra dischi, concerti, Sanremo e cinema, la cantante si è concessa una pausa dalle scene. Nel frattempo, la sua vita privata ha continuato a suscitare curiosità, soprattutto per la relazione con la ballerina Franceska Nuredini. Ma dietro le quinte, lontano dai palchi musicali, Elodie non è rimasta con le mani in mano.

Il ritorno è infatti già in preparazione e promette di essere davvero dirompente. La voce di "Bagno a mezzanotte" ha raccontato ai suoi fan di essere impegnata su più fronti: da una parte il nuovo spettacolo dal vivo, dall’altra addirittura due album sui quali sta lavorando contemporaneamente

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Elodie, il messaggio ai fan: "Sto lavorando su due dischi"

A fare il punto della situazione è stata la stessa Elodie attraverso un lungo messaggio inviato agli iscritti al suo fanclub. Una sorta di rassicurazione a chi, in questi mesi, si è chiesto dove fosse finita la cantante, che dopo aver chiuso il suo tour il 6 dicembre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma ha scelto di prendersi una pausa dai riflettori musicali per tutto il 2026. Ma l’assenza dalle scene non significa affatto che sia rimasta con le mani in mano.

Anzi, Elodie ha spiegato di essere già immersa nella preparazione del prossimo capitolo della sua carriera, compreso il nuovo tour previsto per il 2027:

"Ciao. Oggi compie gli anni "Red Light" e allora ho pensato di scrivervi. Lo so che sono un po’ fuori dai radar, ma non temete perché vi penso in continuazione, mi manca tutto e sto lavorando sodo per un ritorno che possa ripagare la vostra attesa. Mi sono divertita un bel po’ alle Fashion Week sia di Milano che di Parigi, ma non pensate che non stia facendo altro eh. Abbiamo iniziato a lavorare al nuovo show del 2027, abbiamo aggiunto nuovi concerti a Roma, Milano, Napoli, Bari e non vedo l’ora che vediate tutto. Grazie ancora per la fiducia, non è mica scontato avere tutto questo amore".

E non è finita qui. La parte forse più interessante dell’annuncio di Elodie riguarda naturalmente la musica nuova. La performer romana ha infatti rivelato di avere già accumulato moltissimo materiale e di essere al lavoro su due progetti discografici distinti:

"Ah, ci sarà musica nuova, stiamo lavorando anche su quello ovviamente, in realtà sono piena di canzoni nuove, sto lavorando su due dischi contemporaneamente e non mi fate dire altro. Vabbè vi posso ancora dire che domani e dopodomani mi diverto un po’ con due pezzi nuovi. Sono molto felice. Ancora un pochino e poi torno, davvero".

Elodie Show 2027, il ritorno parte dai palasport

Se sui nuovi album resta ancora parecchio mistero, il calendario live è invece decisamente più concreto. L’Elodie Show 2027 partirà il 24 aprile da Ancona e accompagnerà la cantante nei palasport italiani fino al 22 maggio.

Il calore del pubblico si è fatta sentire immediatamente: sono già esauriti gli appuntamenti del 29 aprile a Roma, 4 maggio a Napoli, 8 maggio a Bari e 13 maggio a Milano. Proprio per rispondere alla altossima domanda sono state aggiunte le seconde date di Roma (il 30 aprile) e Milano (il 14 maggio).

Il calendario del tour prevede:

24 aprile 2027 – Ancona, Palaprometeo

29 aprile 2027 – Roma, Palazzo dello Sport — SOLD OUT

30 aprile 2027 – Roma, Palazzo dello Sport

4 maggio 2027 – Napoli, Teatro PalaPartenope — SOLD OUT

5 maggio 2027 – Napoli, Teatro PalaPartenope

8 maggio 2027 – Bari, PalaFlorio — SOLD OUT

9 maggio 2027 – Bari, PalaFlorio

13 maggio 2027 – Milano, Unipol Forum — SOLD OUT

14 maggio 2027 – Milano, Unipol Forum

18 maggio 2027 – Firenze, Mandela Forum

22 maggio 2027 – Bologna, Unipol Arena.

E Sanremo 2027?

Tra le ipotesi sul futuro di Elodie c’è anche quella di un nuovo passaggio dal palco dell’Ariston. L’ultima partecipazione al Festival di Sanremo risale al 2025, quando ha gareggiato con "Dimenticarsi alle 7", arrivando ottava. Per il 2027, al momento, non c’è alcuna conferma, ma la cantante non ha escluso la possibilità. Intervistata dal Tg1 a Cannes, alla domanda su un eventuale ritorno al Festival di De Martino ha risposto: "Anche se non è in programma, il 2027 è l’anno in cui ricomincerò a lavorare. Vedremo… chi vivrà, vedrà!".

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