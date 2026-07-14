Molto più della donna che sfidò il demonio ne L'Esorcista: Leone d'Oro alla carriera per Ellen Burstyn L'attrice de L'Esorcista sarà celebrata durante l'83esima edizione del Festival e presenterà anche Flesh Impact, il corto diretto da Maggie Gyllenhaal

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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L’83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre, renderà omaggio a Ellen Burstyn con il Leone d’Oro alla carriera. Il riconoscimento celebra il lungo percorso dell’attrice americana, protagonista di una filmografia ricca di interpretazioni intense e personaggi femminili che, grazie alla loro complessità, sono entrati nell’immaginario collettivo.

Ellen Burstyn premiata a Venezia: dal Leone d’Oro al nuovo film su Marilyn Monroe

La consegna del Leone d’Oro coinciderà con la presentazione di Flesh Impact, il cortometraggio diretto da Maggie Gyllenhaal e realizzato in occasione del centenario della nascita di Marilyn Monroe. Il progetto offrirà una rilettura originale della leggendaria diva hollywoodiana. Nel cast, Dakota Johnson interpreterà Marilyn nel momento di massimo successo della sua carriera, mentre Ellen Burstyn darà vita a una versione più matura e immaginaria della star. Il titolo del cortometraggio richiama la straordinaria capacità di Monroe di rendere la propria presenza quasi tangibile sullo schermo, abbattendo la distanza tra attrice e spettatori di tutto il mondo.

Il premio assegnato a Burstyn è stato approvato dal consiglio di amministrazione della Biennale su proposta del direttore artistico Alberto Barbera. Per l’attrice sarà anche un ritorno in una città alla quale è da sempre molto legata. Accolta la notizia con grande entusiasmo, ha espresso tutta la propria emozione per un premio che arriva dopo una carriera divisa tra cinema, teatro e televisione: "Mi sento così onorata, così felice, così piena di gratitudine" ha dichiarato l’attrice subito dopo aver saputo del riconoscimento.

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Ellen Burstyn, una carriera tra Oscar e interpretazioni indimenticabili

Con oltre sessant’anni di carriera, Ellen Burstyn è una delle attrici più autorevoli del cinema americano. Dopo gli esordi tra teatro e televisione, si è affermata sul grande schermo grazie a interpretazioni intense e a personaggi che hanno lasciato un segno nella storia del cinema.

La consacrazione è arrivata negli anni Settanta con L’ultimo spettacolo e L’Esorcista, mentre l’Oscar come migliore attrice protagonista è arrivato per Alice non abita più qui di Martin Scorsese. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricevuto altre cinque candidature agli Academy Awards per L’ultimo spettacolo, L’Esorcista, Due vite, una svolta (Same Time, Next Year), Resurrection e Requiem for a Dream. Oltre al cinema, Burstyn ha ottenuto importanti riconoscimenti anche in televisione e a teatro. Il Leone d’Oro alla carriera assegnato dalla Mostra del Cinema di Venezia celebra il contributo di un’artista che ha saputo attraversare oltre sei decenni di spettacolo mantenendo sempre un ruolo di protagonista.

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