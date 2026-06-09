Elle, il prequel di La rivincita delle bionde: il passato scintillante di Elle Woods tra moda, amori e identità
Prime Video annuncia Elle, il prequel di La rivincita delle bionde: 8 episodi dal 1° luglio e già confermata una seconda stagione
Prime Video riporta sullo schermo uno dei personaggi più iconici della commedia anni 2000 con una nuova serie evento: Elle. Il prequel di La rivincita delle bionde racconta la giovinezza di Elle Woods prima della sua trasformazione in icona di Harvard e del successo legale. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios insieme a Hello Sunshine e arriverà in esclusiva globale il 1° luglio, con tutti e otto gli episodi disponibili subito. Ma non è tutto: prima ancora del debutto, la piattaforma ha già confermato il rinnovo per una seconda stagione. Un segnale forte dell’attesa e delle grandi aspettative intorno al progetto.
Elle Woods prima di Harvard: il racconto delle origini
La serie ci riporta nel 1995, quando Elle Woods è ancora una liceale alle prese con le insicurezze tipiche dell’adolescenza. Lontana dall’aula di Harvard e dalla sicurezza che conosceremo nel film originale, qui la protagonista è una ragazza brillante ma ancora in costruzione, immersa tra amicizie complicate, prime cotte e scelte di stile decisamente discutibili. Il liceo diventa il suo primo vero "campo di prova", un luogo in cui ogni errore contribuisce a definire la donna che diventerà.
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Accanto a lei, la famiglia gioca un ruolo fondamentale. Il rapporto con la madre è uno dei pilastri emotivi della narrazione: un legame forte che diventa rifugio e spinta, capace di sostenerla nelle sfide quotidiane. La serie mostra così una Elle più vulnerabile, ma già determinata, che inizia a sviluppare quella fiducia in sé stessa e quel carisma che la renderanno inconfondibile.
Un prequel tra crescita personale e grandi firme della TV
Dietro Elle c’è un team creativo di alto livello: la serie è ideata da Laura Kittrell, già nota per lavori come Insecure, che firma anche la produzione esecutiva insieme a Caroline Dries. Tra i nomi coinvolti figurano anche Reese Witherspoon e Marc Platt, già legati al successo cinematografico originale, a garanzia di una continuità stilistica e narrativa con il film cult. La regia dei primi episodi è affidata a Jason Moore, mentre il progetto riunisce un cast giovane e variegato guidato da Lexi Minetree nel ruolo della protagonista. Accanto a lei troviamo June Diane Raphael e Tom Everett Scott nei panni dei genitori di Elle, oltre a un ampio ensemble che arricchisce il mondo narrativo della serie.
Il risultato è un racconto di formazione che non si limita alla nostalgia, ma punta a esplorare le radici emotive e caratteriali di un personaggio diventato simbolo di empowerment femminile. Con Elle, il prequel promette di mostrare che dietro ogni icona c’è un percorso fatto di errori, crescita e piccole grandi conquiste.
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