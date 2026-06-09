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Elle, il prequel di La rivincita delle bionde: il passato scintillante di Elle Woods tra moda, amori e identità

Prime Video annuncia Elle, il prequel di La rivincita delle bionde: 8 episodi dal 1° luglio e già confermata una seconda stagione

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Elle, Prime Video ha svelato il teaser trailer della serie prequel de La Rivincita delle Bionde
Prime Video

Prime Video riporta sullo schermo uno dei personaggi più iconici della commedia anni 2000 con una nuova serie evento: Elle. Il prequel di La rivincita delle bionde racconta la giovinezza di Elle Woods prima della sua trasformazione in icona di Harvard e del successo legale. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios insieme a Hello Sunshine e arriverà in esclusiva globale il 1° luglio, con tutti e otto gli episodi disponibili subito. Ma non è tutto: prima ancora del debutto, la piattaforma ha già confermato il rinnovo per una seconda stagione. Un segnale forte dell’attesa e delle grandi aspettative intorno al progetto.

Elle Woods prima di Harvard: il racconto delle origini

La serie ci riporta nel 1995, quando Elle Woods è ancora una liceale alle prese con le insicurezze tipiche dell’adolescenza. Lontana dall’aula di Harvard e dalla sicurezza che conosceremo nel film originale, qui la protagonista è una ragazza brillante ma ancora in costruzione, immersa tra amicizie complicate, prime cotte e scelte di stile decisamente discutibili. Il liceo diventa il suo primo vero "campo di prova", un luogo in cui ogni errore contribuisce a definire la donna che diventerà.

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Accanto a lei, la famiglia gioca un ruolo fondamentale. Il rapporto con la madre è uno dei pilastri emotivi della narrazione: un legame forte che diventa rifugio e spinta, capace di sostenerla nelle sfide quotidiane. La serie mostra così una Elle più vulnerabile, ma già determinata, che inizia a sviluppare quella fiducia in sé stessa e quel carisma che la renderanno inconfondibile.

Un prequel tra crescita personale e grandi firme della TV

Dietro Elle c’è un team creativo di alto livello: la serie è ideata da Laura Kittrell, già nota per lavori come Insecure, che firma anche la produzione esecutiva insieme a Caroline Dries. Tra i nomi coinvolti figurano anche Reese Witherspoon e Marc Platt, già legati al successo cinematografico originale, a garanzia di una continuità stilistica e narrativa con il film cult. La regia dei primi episodi è affidata a Jason Moore, mentre il progetto riunisce un cast giovane e variegato guidato da Lexi Minetree nel ruolo della protagonista. Accanto a lei troviamo June Diane Raphael e Tom Everett Scott nei panni dei genitori di Elle, oltre a un ampio ensemble che arricchisce il mondo narrativo della serie.

Il risultato è un racconto di formazione che non si limita alla nostalgia, ma punta a esplorare le radici emotive e caratteriali di un personaggio diventato simbolo di empowerment femminile. Con Elle, il prequel promette di mostrare che dietro ogni icona c’è un percorso fatto di errori, crescita e piccole grandi conquiste.

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