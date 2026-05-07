Prime Video riscrive le origini dell'iconica bionda Elle Woods: il prequel della saga cult tra amori proibiti e caos liceale anni ‘90 Prime Video ha diffuso il teaser trailer di Elle, la serie prequel de La Rivincita delle Bionde, che racconta la giovinezza di Elle Woods prima di Harvard.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ stata una di quelle serie cult che più abbiamo amato in assoluto e dobbiamo ammetterlo: La Rivincita delle Bionde ci ha fatto sognare e ha segnato gran parte delle nostre vite. Adesso però, potremmo provare a rivivere quelle sensazioni grazie a Elle, la serie prequel di cui, Prime Video, ha svelato il teaser trailer e immagini esclusive nelle scorse ore. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Elle, il teaser trailer della serie prequel de La Rivincita delle Bionde: di cosa parla

Nelle scorse ore, Prime Video ha pubblicato il teaser trailer e nuove immagini di Elle, serie prequel de La Rivincita delle Bionde. Prodotta da Amazon MGM Studios con Hello Sunshine, debutterà in streaming il 1° luglio in oltre 240 Paesi ed è già stata rinnovata per una seconda stagione. Nella clip si vede la giovane Elle alle prese con il trasferimento a Seattle, insieme alla sua famiglia, dove il padre ha trovato lavoro in un nuovo studio medico. La giovane dovrà fare i conti con i giudizi e le opinioni dei nuovi compagni di liceo. La serie racconta l’adolescenza di Elle Woods nel 1995, prima di Harvard: una studentessa del liceo alle prese con amicizie complicate, primi amori e scelte di stile discutibili. In questo percorso si affida molto alla famiglia, soprattutto al rapporto con la madre, che diventa un punto centrale della sua crescita verso la futura Elle Woods. Creata da Laura Kittrell, con Caroline Dries co-showrunner, vede tra i produttori esecutivi Reese Witherspoon e altri nomi legati al progetto originale. Jason Moore dirige i primi episodi.

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Nel cast principale ci sono:

Lexi Minetree (Elle Woods)

June Diane Raphael (mamma di Elle)

Tom Everett Scott (papà di Elle)

Jacob Moskovitz

Gabrielle Policano

Chandler Kinney

Zac Looker

Amy Pietz

Jessica Belkin

Danielle Chand

Matt Oberg

Chloe Wepper

Logan Shroyer

Sharon Taylor

David Burtka

Brad Harder

Kayla Maisonet

Lisa Yamada

James Van Der Beek

Elle, grande entusiasmo per la serie prequel

Reese Witherspoon, produttore esecutiva, ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa serie: "Venticinque anni dopo che il mondo l’ha conosciuta per la prima volta, poter condividere la storia di come Elle Woods è diventata la forza inarrestabile di cui tutti ci siamo innamorati è un sogno che si avvera. Scoprire Lexi Minetree e vederla vestire i (favolosi) panni di Elle è stata una delle esperienze più gratificanti della mia carriera. Penso che i temi della nostra serie, ovvero gentilezza, autenticità e fiducia in sé stessi, toccheranno profondamente sia i fan dei film originali che il nuovo pubblico. Lavorare con il nostro incredibile team di Hello Sunshine, Amazon e i nostri visionari sceneggiatori e registi per dare vita al percorso di Elle al liceo è stata una gioia immensa. Non vedo l’ora di condividere la prima stagione con il mondo e iniziare le riprese della seconda!"

Peter Friedlander di Amazon MGM Studios ha invece evidenziato come la serie mantenga lo spirito di Elle Woods e abbia già ottenuto fiducia sufficiente per un rinnovo: "Elle cattura il cuore, la fiducia e l’ottimismo che hanno reso Elle Woods un’icona culturale intramontabile, regalando al pubblico una storia di formazione fresca e profondamente intima," ha dichiarato Peter Friedlander, Global Head of Television di Amazon MGM Studios. "Ordinare una seconda stagione testimonia la nostra fiducia nella visione creativa e nell’incredibile team dietro la serie. Siamo entusiasti che il pubblico possa vivere il viaggio di Elle a partire dalla prima stagione".

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