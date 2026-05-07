Prime Video riscrive le origini dell'iconica bionda Elle Woods: il prequel della saga cult tra amori proibiti e caos liceale anni ‘90
Prime Video ha diffuso il teaser trailer di Elle, la serie prequel de La Rivincita delle Bionde, che racconta la giovinezza di Elle Woods prima di Harvard.
E’ stata una di quelle serie cult che più abbiamo amato in assoluto e dobbiamo ammetterlo: La Rivincita delle Bionde ci ha fatto sognare e ha segnato gran parte delle nostre vite. Adesso però, potremmo provare a rivivere quelle sensazioni grazie a Elle, la serie prequel di cui, Prime Video, ha svelato il teaser trailer e immagini esclusive nelle scorse ore. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Elle, il teaser trailer della serie prequel de La Rivincita delle Bionde: di cosa parla
Nelle scorse ore, Prime Video ha pubblicato il teaser trailer e nuove immagini di Elle, serie prequel de La Rivincita delle Bionde. Prodotta da Amazon MGM Studios con Hello Sunshine, debutterà in streaming il 1° luglio in oltre 240 Paesi ed è già stata rinnovata per una seconda stagione. Nella clip si vede la giovane Elle alle prese con il trasferimento a Seattle, insieme alla sua famiglia, dove il padre ha trovato lavoro in un nuovo studio medico. La giovane dovrà fare i conti con i giudizi e le opinioni dei nuovi compagni di liceo. La serie racconta l’adolescenza di Elle Woods nel 1995, prima di Harvard: una studentessa del liceo alle prese con amicizie complicate, primi amori e scelte di stile discutibili. In questo percorso si affida molto alla famiglia, soprattutto al rapporto con la madre, che diventa un punto centrale della sua crescita verso la futura Elle Woods. Creata da Laura Kittrell, con Caroline Dries co-showrunner, vede tra i produttori esecutivi Reese Witherspoon e altri nomi legati al progetto originale. Jason Moore dirige i primi episodi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nel cast principale ci sono:
- Lexi Minetree (Elle Woods)
- June Diane Raphael (mamma di Elle)
- Tom Everett Scott (papà di Elle)
- Jacob Moskovitz
- Gabrielle Policano
- Chandler Kinney
- Zac Looker
- Amy Pietz
- Jessica Belkin
- Danielle Chand
- Matt Oberg
- Chloe Wepper
- Logan Shroyer
- Sharon Taylor
- David Burtka
- Brad Harder
- Kayla Maisonet
- Lisa Yamada
- James Van Der Beek
Elle, grande entusiasmo per la serie prequel
Reese Witherspoon, produttore esecutiva, ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa serie: "Venticinque anni dopo che il mondo l’ha conosciuta per la prima volta, poter condividere la storia di come Elle Woods è diventata la forza inarrestabile di cui tutti ci siamo innamorati è un sogno che si avvera. Scoprire Lexi Minetree e vederla vestire i (favolosi) panni di Elle è stata una delle esperienze più gratificanti della mia carriera. Penso che i temi della nostra serie, ovvero gentilezza, autenticità e fiducia in sé stessi, toccheranno profondamente sia i fan dei film originali che il nuovo pubblico. Lavorare con il nostro incredibile team di Hello Sunshine, Amazon e i nostri visionari sceneggiatori e registi per dare vita al percorso di Elle al liceo è stata una gioia immensa. Non vedo l’ora di condividere la prima stagione con il mondo e iniziare le riprese della seconda!"
Peter Friedlander di Amazon MGM Studios ha invece evidenziato come la serie mantenga lo spirito di Elle Woods e abbia già ottenuto fiducia sufficiente per un rinnovo: "Elle cattura il cuore, la fiducia e l’ottimismo che hanno reso Elle Woods un’icona culturale intramontabile, regalando al pubblico una storia di formazione fresca e profondamente intima," ha dichiarato Peter Friedlander, Global Head of Television di Amazon MGM Studios. "Ordinare una seconda stagione testimonia la nostra fiducia nella visione creativa e nell’incredibile team dietro la serie. Siamo entusiasti che il pubblico possa vivere il viaggio di Elle a partire dalla prima stagione".
Potrebbe interessarti anche
La rivincita delle bionde avrà una serie: Amazon Prime Video riporta Elle Woods agli anni del liceo
La rivincita delle bionde sta per tornare con un nuovo capitolo che racconterà gli a...
L'ultimo regalo di James Van Der Beek ai fan, l'attore apparirà ancora in TV: la nuova serie girata prima della morte
James Van Der Beek tornerà sul piccolo schermo in un ruolo nuovo e inedito dopo la s...
Hunger Games, l'alba sulla mietitura: un magneticamente malvagio Ralph Fiennes nel trailer del prequel
Il nuovo prequel della saga di Hunger Games promette di essere il più duro e cupo di...
Elle Fanning punta su Onlyfans per pagare le bollette: la nuova serie con Michelle Pfeiffer
Fuori da poco il trailer di Margo ha problemi di soldi, in uscita in streaming sulla...
Met Gala 2026, parata di star all'evento più esclusivo e atteso di New York: a che ora e dove vedere la diretta oggi
Parata di stelle sul red carpet dell'evento organizzato da Vogue: Beyoncé, Nicole Ki...
The Madison debutta ed è già record su Paramount+, la serie di Taylor Sheridan va oltre Yellowstone: il motivo
'The Madison’ segna il debutto televisivo più importante di Taylor Sheridan: tre epi...
Il giovane e affascinante investigatore torna con nuovi casi: Prime Video annuncia la seconda stagione della serie
Dopo il boom mondiale, la serie Young Sherlock ottiene il rinnovo: Prime Video confe...
Clayface, l'incubo prende vita: l'agghiacciante trasformazione che sconvolge l’universo di Batman vi farà perdere il sonno
Dopo l'anteprima al CinemaCon, DC Studios ha svelato il trailer di Clayface, horror ...