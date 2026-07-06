Elle 2 si farà e ci saranno grandi colpi di scena nel cast e nella storia: spoiler sulla seconda stagione Non ci sono più dubbi: la seconda stagione della serie Prime Video si farà e il cast ha già anticipato che ci sarà una grande sorpresa per i fan

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Se gli episodi di Elle, la nuova serie TV di Prime Video, prequel de La Rivincita delle bionde, vi hanno tenuti incollati in questi giorni, c’è oggi una grande notizia: Elle 2 si farà.

Elle 2, gli spoiler dei protagonisti sulla seconda stagione

La serie tv ci ha portati indietro nel tempo, precisamente negli anni ’90, per raccontarci l’adolescenza di Elle Woods, costretta a lasciare la calda e lussuosa Los Angeles per trasferirsi nella decisamente più grigia e piovosa Seattle. Inutile dire che l’impatto con la nuova città non sarà dei più semplici per una ragazza abituata a ben altri comfort.

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Non solo Prime Video ha già confermato la seconda stagione, ma il cast si è lasciato anche sfuggire qualche anticipazione interessante. Tom Everett Scott e June Diane Raphael, che nella serie interpretano i genitori di Elle – Wyatt ed Eva – hanno rilasciato un’intervista a Screen Rant, nella quale si sono detti entusiasti dei nuovi episodi in arrivo. "Non vedo l’ora che il pubblico guardi la seconda stagione. È fantastica. Succederà qualcosa di davvero bello che non posso ancora rivelare, ma la nostra storia andrà avanti alla grande.", ha annunciato Scott, lasciando anche un primo spoiler su Elle 2.

June Diane Raphael ha invece parlato di una seconda stagione che sarà "persino migliore della prima.", spiegandone poi il motivo: "È più ricca, i personaggi sono ancora più uniti e la trama vi terrà incollati allo schermo. Se avete amato il film originale, questa serie è esattamente tutto ciò che stavate aspettando, anzi, di più. C’è più sentimento, si ride tanto e ci si affeziona tantissimo a Elle.", ha ammesso.

Novità nel cast e cosa accadrà nella seconda stagione

Nei nuovi episodi vedremo anche una novità importante: l’arrivo di Maitreyi Ramakrishnan, diventata famosa come protagonista della serie Netflix Non ho mai…. L’attore Jacob Moskovitz ha speso bellissime parole per lei: "Abbiamo appena finito di girare. Lavorare con Maitreyi è stato fantastico e sono felicissimo che tutti possano vedere l’energia che ha portato nel nostro show". Per quanto riguarda la trama, la produttrice Caroline Dries ha svelato che la seconda stagione ripartirà subito dopo il colpo di scena che ha chiuso la prima: "Elle continuerà a sentirsi un pesce fuor d’acqua. Vedremo il suo mondo allargarsi, con nuove situazioni da affrontare e nuovi problemi da risolvere a Seattle". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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