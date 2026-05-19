Ella Enchanted risorge in chiave magica: dopo Il Diavolo Veste Prada 2 Anne Hathaway torna nel regno incantato. La svolta di Disney+ dopo il film Ella Enchanted potrebbe tornare su Disney+ non come film ma come serie tv: Anne Hathaway sarà la produttrice esecutiva del progetto, chi ci sarà nel cast?

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Attualmente, è ancora nelle sale nel sequel dagli incassi record Il Diavolo Veste Prada 2, accanto a Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci ma, probabilmente, dopo averla (vista nel mondo della moda tra abiti firmati e lusso sfrenato, potremmo rivederla sul piccolo schermo in una veste diversa ma che già conosciamo. Anne Hathaway è stata Ella Enchanted nel film del 2004 e, stando alle ultime indiscrezioni, Disney Plus vorrebbe riportare sul piccolo schermo questo personaggio grazie a una serie tv. L’attrice potrebbe non tornare nella serie ma avrà un ruolo inedito. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Ella Enchanted, il film con Anne Hathaway diventerà una serie tv grazie a Disney Plus

Ebbene sì, sembra proprio che Disney+ starebbe sviluppando una serie TV tratta dal film Ella Enchanted (2004), con Anne Hathaway coinvolta come produttrice esecutiva. La sceneggiatura sarà di Ilana Walpert e la serie avrà come showrunner Beth Schwartz. Il progetto riprende la storia di Ella, una ragazza costretta fin dalla nascita a obbedire a qualsiasi ordine a causa di un "dono" della fata Lucinda (nel prossimo paragrafo vi parleremo nel dettaglio della trama).

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La nuova versione manterrà il tema dell’obbedienza forzata, ma sposterà l’ambientazione in una scuola privata, dove Ella dovrà affrontare anche il bullismo e nuove amicizie, modificando alcune delle dinamiche più fiabesche del film originale. Al momento non è ancora iniziato il casting e, al momento, si tratta di una notizia: non è ancora certo se la serie verrà effettivamente realizzata. Noi staremo a vedere.

Ella Enchanted – Il Magico Mondo di Ella, di cosa parla il film del 2004: la trama nel dettaglio e il cast completo

Il film del 2004 che vede Anne Hathaway come protagonista, è diretto da Tommy O’Haver edd è basato sul romanzo Il Dono delle Fate, di Gail Carson Levine. Ella riceve alla nascita dalla fata madrina Lucinda il dono dell’obbedienza, che si rivela però una maledizione: è costretta a seguire qualsiasi ordine, anche contro la sua volontà. Rimasta orfana di madre, il padre si risposa con Dama Olga, che si rivela crudele e si trasferisce nel castello con le sue figlie Hattie e Olive. Sottoposta a continui abusi, Ella decide di fuggire con il suo libro magico per trovare la fata madrina e spezzare l’incantesimo. Durante il viaggio vive numerose avventure e incontra creature fantastiche come orchi, giganti ed elfi, oltre al Principe Charmont, di cui si innamora.

Nel cast, oltre ad Anne Hathaway, troviamo anche:

Hugh Dancy

Cary Elwes

Vivica A. Fox

Joanna Lumley

Minnie Driver

Aidan McArdle

Eric Idle

Patrick Bergin

Jennifer Higham

Parminder Nagra

Jimi Mistry

Lucy Punch

Jim Carter

Donna Dent

Ankita Malkan

Sally-Ann Tingle

Aimee Brigg

Emmet Kirwen

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