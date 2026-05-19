Ella Enchanted risorge in chiave magica: dopo Il Diavolo Veste Prada 2 Anne Hathaway torna nel regno incantato. La svolta di Disney+ dopo il film
Ella Enchanted potrebbe tornare su Disney+ non come film ma come serie tv: Anne Hathaway sarà la produttrice esecutiva del progetto, chi ci sarà nel cast?
Attualmente, è ancora nelle sale nel sequel dagli incassi record Il Diavolo Veste Prada 2, accanto a Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci ma, probabilmente, dopo averla (vista nel mondo della moda tra abiti firmati e lusso sfrenato, potremmo rivederla sul piccolo schermo in una veste diversa ma che già conosciamo. Anne Hathaway è stata Ella Enchanted nel film del 2004 e, stando alle ultime indiscrezioni, Disney Plus vorrebbe riportare sul piccolo schermo questo personaggio grazie a una serie tv. L’attrice potrebbe non tornare nella serie ma avrà un ruolo inedito. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Ella Enchanted, il film con Anne Hathaway diventerà una serie tv grazie a Disney Plus
Ebbene sì, sembra proprio che Disney+ starebbe sviluppando una serie TV tratta dal film Ella Enchanted (2004), con Anne Hathaway coinvolta come produttrice esecutiva. La sceneggiatura sarà di Ilana Walpert e la serie avrà come showrunner Beth Schwartz. Il progetto riprende la storia di Ella, una ragazza costretta fin dalla nascita a obbedire a qualsiasi ordine a causa di un "dono" della fata Lucinda (nel prossimo paragrafo vi parleremo nel dettaglio della trama).
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La nuova versione manterrà il tema dell’obbedienza forzata, ma sposterà l’ambientazione in una scuola privata, dove Ella dovrà affrontare anche il bullismo e nuove amicizie, modificando alcune delle dinamiche più fiabesche del film originale. Al momento non è ancora iniziato il casting e, al momento, si tratta di una notizia: non è ancora certo se la serie verrà effettivamente realizzata. Noi staremo a vedere.
Ella Enchanted – Il Magico Mondo di Ella, di cosa parla il film del 2004: la trama nel dettaglio e il cast completo
Il film del 2004 che vede Anne Hathaway come protagonista, è diretto da Tommy O’Haver edd è basato sul romanzo Il Dono delle Fate, di Gail Carson Levine. Ella riceve alla nascita dalla fata madrina Lucinda il dono dell’obbedienza, che si rivela però una maledizione: è costretta a seguire qualsiasi ordine, anche contro la sua volontà. Rimasta orfana di madre, il padre si risposa con Dama Olga, che si rivela crudele e si trasferisce nel castello con le sue figlie Hattie e Olive. Sottoposta a continui abusi, Ella decide di fuggire con il suo libro magico per trovare la fata madrina e spezzare l’incantesimo. Durante il viaggio vive numerose avventure e incontra creature fantastiche come orchi, giganti ed elfi, oltre al Principe Charmont, di cui si innamora.
Nel cast, oltre ad Anne Hathaway, troviamo anche:
- Hugh Dancy
- Cary Elwes
- Vivica A. Fox
- Joanna Lumley
- Minnie Driver
- Aidan McArdle
- Eric Idle
- Patrick Bergin
- Jennifer Higham
- Parminder Nagra
- Jimi Mistry
- Lucy Punch
- Jim Carter
- Donna Dent
- Ankita Malkan
- Sally-Ann Tingle
- Aimee Brigg
- Emmet Kirwen
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