Su Netflix c'è un film tratto da una cruenta storia vera di cronaca nera: l'omicidio da brividi Elize Matsunaga, già al centro della docu-serie Once Upon a Crime, è stata condannata a 19 anni di carcere per il brutale omicidio del marito

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Di recente Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Elize: Shadows of a Woman, film tratto dalla vera e cruenta storia di Elize Matsunaga, condannata a 19 anni di carcere per aver ucciso e smembrato il marito Marcos. Il brutale omicidio è avvenuto nel 2012, nella villa della coppia a San Paolo, in Brasile. La donna era già stata protagonista nel 2021 della docu-serie Elize Matsunaga: Once Upon a Crime. Elize: Shadows of a Woman, di cui vi lasciamo il trailer linkato in calce a questo articolo, è uscito sulla piattaforma di streaming il 22 luglio scorso.

Il trailer di Elize: Shadows of a Woman, la brutale storia vera di cronaca nera

La storia di Elize Matsunaga era già stata raccontata da Netflix nel documentario Once Upon a Crime del 2021, ancora disponibile sulla piattaforma. Da essa, il colosso dello streaming ha deciso di trarne un film parzialmente romanzato, Elize: Shadows of a Woman, di cui è disponibile da poche ore il trailer ufficiale. Boutique films, che aveva prodotto il documentario, è produttore anche di questa nuova pellicola. Nei panni di Elize Matsunaga troviamo Lorena Comparato. Completano il cast Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg.

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La sceneggiatura del film, ispirata alla storia vera, è stata scritta dall’autore e sceneggiatore Raphael Montes (Good Morning, Verônica), in collaborazione con Mariana Torres (Good Morning, Verônica). "Non è solo un film che tratta di un crimine", ha detto Montes. "Il nostro obiettivo è quello di raccontare una storia che faccia riflettere le persone. Volevamo aprire un discorso sulla violenza: cos’ha spinto Elize a commettere un omicidio così brutale?", ha aggiunto.

La storia di Elize Matsunaga

Elize Ramos Kitano Matsunaga è un’ex infermiera e assassina di origini brasiliane che in questo momento sta scontando la condanna per l’omicidio del suo marito di allora, Marcos Kitano Matsunaga (42 anni) avvenuto il 19 maggio del 2012. La donna, all’epoca trentenne, ha ucciso l’uomo con colpi d’arma da fuoco, per poi smembrare il cadavere e nascondere i resti in una serie di sacchetti di plastica, che ha poi sparso a circa 30 km dalla loro abitazione.

L’evento ha sconvolto l’intero Paese che ricorda ancora oggi l’agghiacciante accaduto e i tentativi della donna di insabbiare l’omicidio, prima dell’inevitabile confessione e dell’arresto nel 2016. Durante il processo, come movente è emerso un possibile tradimento da parte del marito. Secondo l’avvocato difensore di Elize, la donna avrebbe smembrato il compagno perchè aveva minacciato di chiedere la custodia della figlia, allora di un anno, nel caso in cui la coppia si fosse separata. La storia è raccontata nel documentario di Netflix Elize Matsunaga: Once Upon a Crime, e dal 22 luglio nel film originale Elize: Shadows of a Woman, di cui vi lasciamo il trailer ufficiale qui sotto.

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