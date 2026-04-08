Elisabetta Gregoraci, weekend d’amore con il fidanzato Lodovico Patti: chi è l’uomo (giovanissimo) che l’ha conquistata
Nuovo amore per la showgirl calabrese, immortalata dai paparazzi durante un weekend romantico nella splendida cornice di Portofino: scopriamo di più.
Spesso si dice che certi amori si riconoscano da come due persone si guardano. E a giudicare dalle immagini scattate dal settimanale Diva e Donna sulle rive di Portofino, Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti sembrano avere molto da dirsi anche senza aprire bocca. La showgirl calabrese (46 anni) e il nuovo fidanzato imprenditore (28 anni) si sono concessi un weekend tutto per loro in uno dei borghi più glamour d’Italia, lontano dai riflettori ma non abbastanza da sfuggire all’obiettivo dei paparazzi. Dopo le indiscrezioni sulla loro frequentazione emerse sul finire della scorsa estate, le immagini del weekend romantico a Portofino non lasciano più alcun dubbio: scopriamo di più.
Elisabetta Gregoraci, weekend d’amore con il fidanzato Lodovico Patti
Il golfo di Portofino, con le sue acque smeraldo e le facciate color pastello che si specchiano nel mare, ha fatto da cornice a quello che appare a tutti gli effetti come un fine settimana da innamorati. Secondo quanto pubblicato dal settimanale Diva e Donna, infatti, Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Lodovico Patti avrebbero passato un weekend romantico tra pranzi, gesti d’affetto e sguardi intensi. In altre parole, dopo la fine della relazione con l’imprenditore fiorentino Giulio Fratini, la bella Elisabetta sembrerebbe proprio aver ritrovato la serenità accanto al giovane imprenditore.
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La frequentazione tra i due sarebbe iniziata già prima dell’estate 2025, con i due avvistati insieme a Cap d’Ail, in Costa Azzurra, a fine luglio. A seguire, Elisabetta è partita per un viaggio a Bali senza amiche e senza il figlio, mostrandosi sui social sempre sola. Ma in molti sostengono che non lei in realtà ci fosse proprio il nuovo fidanzato. Ad oggi, le immagini del weekend a Portofino non lasciano davvero più dubbi.
Chi è Lodovico Patti, il giovane imprenditore che ha conquistato Elisabetta Gregoraci
Dopo la lunga relazione con Flavio Briatore e la storia d’amore con Giulio Fratini, nella vita di Elisabetta Gregoraci è arrivato Lodovico Patti, del quale in realtà non si conoscono molte informazioni. Ciò che sappiamo è che Lodovico è un imprenditore di 28 anni attivo nell’azienda di famiglia, operante nel settore del legno e dell’edilizia. Un ragazzo che, a differenza di tanti coetanei, ha scelto di investire le proprie energie nel business di famiglia piuttosto che inseguire i riflettori, il che lo rende, forse, ancora più interessante agli occhi di una donna come Elisabetta abituata da tantissimo tempo a vivere sempre al centro della scena.
Sappiamo inoltre che tra i due c’è un’importante differenza d’età, ma questo non sembra rappresentare un ostacolo. Proprio Elisabetta, in una recente intervista, aveva dichiarato di stare bene nella sua condizione di libertà, aggiungendo però che se l’amore fosse arrivato non avrebbe detto di no, perché l’amore è il motore della vita. E, a questo punto, pare proprio che i motori abbiano ricominciato a girare.
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