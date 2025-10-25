Elisabetta Gregoraci perde le staffe contro un hater, le parole choc: "Quando ti fai ingravidare dall'uomo giusto"
Sotto le foto della sua vacanza newyorkese, la conduttrice è stata attaccata duramente da un utente. Ma la sua risposta ha messo a tacere tutti.
Un viaggio tra relax e affetto New York, le luci del ponte di Brooklyn, i colori di Central Park e un legame madre-figlio che trasmette serenità. Elisabetta Gregoraci ha deciso di concedersi qualche giorno di pausa nella Grande Mela insieme al figlio Nathan Falco, e come spesso fa, ha condiviso sui social alcuni scatti del viaggio. Momenti teneri e familiari, tra sorrisi e panorami suggestivi, che hanno raccolto migliaia di like e commenti da parte dei fan. Ma accanto ai messaggi di affetto, non sono mancate le solite critiche che ormai accompagnano ogni sua apparizione online.
I commenti contro la Gregoraci a New York
Alcuni utenti hanno accusato la showgirl di ostentare troppo, di mostrare un lusso eccessivo, e di essere distante dalla realtà quotidiana delle persone comuni. Commenti velenosi e giudizi ingiusti che si sono presto trasformati in un vero e proprio attacco personale. Fin qui, nulla di nuovo per chi vive sotto i riflettori dei social. Ma un commento in particolare ha superato ogni limite, spingendo Elisabetta a rompere il suo abituale silenzio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Elisabetta Gregoraci e la frase che ha fatto scattare la replica
Tra le varie critiche, un utente ha scritto parole decisamente fuori luogo: "Quando ti fai ingravidare dall’uomo giusto ti cambia la vita". Una frase che, oltre a essere volgare, metteva in dubbio la sincerità del suo legame con Flavio Briatore, riducendolo a una questione di convenienza. Stavolta, la conduttrice non ha lasciato correre e ha risposto in modo diretto ma misurato: "Ingravidare? Ma come parla! Noi siamo stati insieme 13 anni e molti di più". Un commento breve, ma capace di far calare il silenzio tra chi aveva tentato di offenderla. La Gregoraci ha scelto di chiarire le cose con tatto, ribadendo la verità sulla sua storia e difendendo il valore del rapporto costruito nel tempo.
Il messaggio contro l’odio online
Con la sua risposta, Elisabetta Gregoraci non ha solo difeso la propria dignità ma ha anche lanciato, forse involontariamente, un messaggio più ampio. Ha ricordato che dietro le foto patinate e i sorrisi di una bella vacanza ci sono persone vere, che provano emozioni e non meritano di essere aggredite solo per la loro popolarità. Il suo modo di reagire pacato è la dimostrazione che si può rispondere all’odio senza perdere la propria eleganza. Il viaggio a New York doveva essere una parentesi di spensieratezza, e in parte lo è stato. Ma si è trasformato anche in un momento di consapevolezza per la showgirl e i suoi follower.
Potrebbe interessarti anche
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori, nata Clara Isabel: il dolce annuncio social
La prima figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è nata oggi alle 17.25: il tene...
“Benvenuta Clara Isabel”, Belen ‘anticipa’ l’annuncio di Cecilia Rodriguez (ma poi ci ripensa). Cosa è successo
Cecilia Rodriguez ha annunciato l’arrivo della piccola Clara Isabel. Alcune ore prim...
Elisabetta Gregoraci: le voci su un flirt in barca a Pantelleria, tra presunti baci e carezze
Complicità, gesti teneri e un bacio: ecco cosa si mormora sulla presunta intesa tra ...
Giulia De Lellis ha partorito, Tony Effe papà: "Come ve lo spiego": annuncio, foto e messaggi dei vip
Giulia De Lellis oggi 8 ottobre ha partorito: sui socil l'annuncio dell'arrivo di Pr...
Amici, due ex allieve stanno insieme: un nuovo amore nato tra i banchi di scuola di Maria De Filippi. L’applauso dei social
Come rivelato sui social, le due cantanti si sono innamorate dopo l’avventura nel ta...
Addio Angelo Valente: le cause della morte e le parole struggenti di Elisabetta Canalis
Si è spento a 51 anni il maestro di kickboxing dei vip affetto da tempo da una grave...
Affari Tuoi, Elisabetta devastata dal suo pacco: "Ora piange". La polemica di De Martino
Na partita intensa e piena di emozione quella del 12 ottobre, tra istinto, colpi di ...
Elisabetta Canalis, attimi di imbarazzo per il fidanzato Alvise Rigo da Nunzia De Girolamo: “Ma come ti permetti?”
Ospite della puntata di Ciao Maschio di sabato 4 ottobre, il compagno della ex velin...