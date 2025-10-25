Elisabetta Gregoraci perde le staffe contro un hater, le parole choc: "Quando ti fai ingravidare dall'uomo giusto" Sotto le foto della sua vacanza newyorkese, la conduttrice è stata attaccata duramente da un utente. Ma la sua risposta ha messo a tacere tutti.

Un viaggio tra relax e affetto New York, le luci del ponte di Brooklyn, i colori di Central Park e un legame madre-figlio che trasmette serenità. Elisabetta Gregoraci ha deciso di concedersi qualche giorno di pausa nella Grande Mela insieme al figlio Nathan Falco, e come spesso fa, ha condiviso sui social alcuni scatti del viaggio. Momenti teneri e familiari, tra sorrisi e panorami suggestivi, che hanno raccolto migliaia di like e commenti da parte dei fan. Ma accanto ai messaggi di affetto, non sono mancate le solite critiche che ormai accompagnano ogni sua apparizione online.

I commenti contro la Gregoraci a New York

Alcuni utenti hanno accusato la showgirl di ostentare troppo, di mostrare un lusso eccessivo, e di essere distante dalla realtà quotidiana delle persone comuni. Commenti velenosi e giudizi ingiusti che si sono presto trasformati in un vero e proprio attacco personale. Fin qui, nulla di nuovo per chi vive sotto i riflettori dei social. Ma un commento in particolare ha superato ogni limite, spingendo Elisabetta a rompere il suo abituale silenzio.

Elisabetta Gregoraci e la frase che ha fatto scattare la replica

Tra le varie critiche, un utente ha scritto parole decisamente fuori luogo: "Quando ti fai ingravidare dall’uomo giusto ti cambia la vita". Una frase che, oltre a essere volgare, metteva in dubbio la sincerità del suo legame con Flavio Briatore, riducendolo a una questione di convenienza. Stavolta, la conduttrice non ha lasciato correre e ha risposto in modo diretto ma misurato: "Ingravidare? Ma come parla! Noi siamo stati insieme 13 anni e molti di più". Un commento breve, ma capace di far calare il silenzio tra chi aveva tentato di offenderla. La Gregoraci ha scelto di chiarire le cose con tatto, ribadendo la verità sulla sua storia e difendendo il valore del rapporto costruito nel tempo.

Il messaggio contro l’odio online

Con la sua risposta, Elisabetta Gregoraci non ha solo difeso la propria dignità ma ha anche lanciato, forse involontariamente, un messaggio più ampio. Ha ricordato che dietro le foto patinate e i sorrisi di una bella vacanza ci sono persone vere, che provano emozioni e non meritano di essere aggredite solo per la loro popolarità. Il suo modo di reagire pacato è la dimostrazione che si può rispondere all’odio senza perdere la propria eleganza. Il viaggio a New York doveva essere una parentesi di spensieratezza, e in parte lo è stato. Ma si è trasformato anche in un momento di consapevolezza per la showgirl e i suoi follower.

