"Mi ritocco le foto, in gravidanza ho preso 26 kg": Elisabetta Gregoraci senza filtri. La confessione (inedita) della showgirl Elisabetta Gregoraci si racconta e svela alcuni lati inediti del suo passato e della sua quotidianità. Ecco cosa ha detto

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Elisabetta Gregoraci, da anni considerata una delle donne più belle dello showbiz italiano. Conduttrice, showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, mamma di Nathan, il figlio nato proprio dalla sua storia d’amore con l’imprenditore. E ora anche influencer, dato che il suo profilo Instagram ufficiale viene seguito da 2 milioni di persone.

Ora ha deciso di mostrarsi completamente senza filtri e ha confessato una parte inedita di sé e della sua vita personale.

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Elisabetta Gregoraci e la confessione sulle sue foto

Durante la sua ospitata al podcast Terrazza Fab!, Elisabetta Gregoraci ha parlato delle critiche ricevute spesso per il suo utilizzo di FaceApp, l’applicazione che va a modificare il proprio aspetto estetico. A tal proposito, lei ha confessato: "Io lo suo, è vero. Si tratta di un’insicurezza… tutti mi dicono ‘non farlo, non ne hai bisogno’ oppure ‘sei più bella dal vivo’. Ora lo sto usando un po’ meno però dico la verità, è una mi insicurezza: mi tolgo il brufoletto, ma non è che mi stravolgo. Magari mi miglioro la pelle del viso, poi magari dovrei usarlo meno e ultimamente lo faccio".

La showgirl ha ammesso che può capitare che le donne non si sentano bene con sé stesse, perché si vedono gonfie oppure con la pelle più rovinata o le occhiaie. "Sono solo fortunata. Ho una buona genetica e pensa che sono anche golosona, mi piacciono i piatti conditi, le cose che non sono proprio petto di pollo e insalata", ha continuato lei.

I kg presi in gravidanza: "Non sono ossessionata dal peso"

La soubrette ha inoltre fatto sapere di aver preso 26 kg durante la sua gravidanza e di non essere mai stata troppo ossessionata dal peso. "L’ultimo mese non mi sono neanche pesata" – ha confessato riferendosi al momento in cui portava in grembo il figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore – "Volevo godermi il momento. Poi è ovvio che lavoro con il mio corpo, faccio le campagne: sono cintura nera di karate, ho sempre fatto molto sport fin da bambina".

A proposito del tempo che passa, Gregoraci ha invece detto che al momento ci sono tante attrici che lavorano senza ricorrere al botox e che lei ha definito stupende. "A me sempre chiedono come farà con la vecchiaia" – ha infine concluso la conduttrice – "Io dico: ‘viva Dio! Non vedo l’ora di invecchiare, non ho vissuto questa fase di mia madre perché si è ammalata presto. Invece io presto di poter vivere su di me la vecchiaia e di stare bene, non importano le rughe".

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