Elisabetta Franchi, chi è il nuovo fidanzato Angelo. La rottura dolorosa con l’ex e il tradimento La stilista è uscita finalmente allo scoperto, sul suo profilo Instagram, pubblicando un post in cui appare in compagnia di un giovane e sconosciuto ragazzo. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

La stilista Elisabetta Franchi ha finalmente voltato pagina. Dopo il tradimento subito dallo storico compagno, Alan Scarpellini – che tuttavia non ha mai ammesso o confermato alcunché – per lei sembra essere sbocciato un nuovo (giovanissimo) amore. Si chiama Angelo, è originario di Napoli, ed era già stato ‘pizzicato’ in compagnia di Elisabetta non molto tempo fa, in zona Porto Cervo. Ma adesso è stata la stessa Elisabetta, con un post inatteso su Instagram, a confermare la storia d’amore in maniera ufficiale. E la dolce didascalia aggiunta in calce non lascia spazio a dubbi. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Elisabetta Franchi, il nuovo fidanzato Angelo e il post social inatteso

Con un post condiviso sul suo profilo privato, la nota stilista Elisabetta Franchi ha fatto sapere al mondo che è di nuovo innamorata. Sono bastati alcuni scatti su una barca, infatti, e una breve (ma tenerissima) didascalia, a togliere ogni dubbio sulla natura del legame con il giovane ragazzo nelle foto. Lui si chiama Angelo, è originario di Napoli, e su Instagram è presente con il nickname "facciadangel0". Secondo alcune indiscrezioni, lavorerebbe come imprenditore e modello. Ma al momento non esistono certezze sulla sua storia e identità.

Fatto sta che Elisabetta e Angelo erano già stati ‘beccati’, per la prima volta, in zona Porto Cervo in Sardegna. Ma solo il post social della stilista ha reso davvero ufficiale il loro rapporto. "È così: essere liberi è niente", ha scritto nella didascalia la Franchi, "se non si ha il coraggio di guardarsi negli occhi".

La rottura con Alan Scarpellini e il tradimento raccontato da Elisabetta

Il nuovo amore di Elisabetta Franchi arriva dopo la fine turbolenta del rapporto con Alan Scarpellini, storico compagno della stilista. Ai microfoni del podcast di Giulia Salemi, la Franchi aveva raccontato per filo e per segno dei tradimenti dell’ex: "La separazione è stata un grandissimo dolore. Ho assunto sette investigatori per scoprire il tradimento". Erano stati legati per 17 anni, e dal loro amore era nato anche Leone, secondo figlio di Elisabetta dopo Ginevra (nata invece dalla storia con Sabatino Cennamo.

Secondo la stilista, l’ex Scarpellini non era mai riuscito ad ammettere le corna. "Hai mai visto un uomo ammettere un tradimento?", aveva detto la donna davanti a Giulia Salemi. Aggiungendo poi un’altra stoccata: "Negheranno fino alla morte". Ma adesso, i dettagli di quella brutta storia contano poco. Elisabetta ha ritrovato finalmente la serenità a livello sentimentale. Soddisfazione impagabile, al netto di tutti i tradimenti possibili.

