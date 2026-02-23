Elisabetta Canalis 'scarica' Alvise Rigo, lo sfogo social e il gossip sulla rottura: “Imbarazzante” Tra indizi social e indiscrezioni, Elisabetta Canalis sarebbe tornata single: lo sfogo su Instagram accende i rumors sull’addio ad Alvise Rigo.

Sorridente, impeccabile e più radiosa che mai alla Milano Fashion Week. Così appare Elisabetta Canalis sui social, proprio mentre le voci sulla fine della sua frequentazione con Alvise Rigo diventano sempre più insistenti. A lanciare l’indiscrezione è Vanity Fair, secondo cui la showgirl sarebbe di nuovo single. Una relazione mai ufficializzata, ma costellata di indizi piuttosto evidenti e che ora sarebbe terminata male.

Elisabetta Canalis, addio al fidanzato Alvise Rigo: il rumors e il post sospetto

Negli ultimi mesi, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non avevano mai confermato apertamente la loro relazione, ma gli indizi parlavano chiaro. Dalla foto pubblicata per il compleanno di lui – un tenero scatto insieme, abbracciati su un motorino per le vie di Milano – fino alla vacanza tra Los Angeles e Las Vegas durante le festività di Capodanno. A rendere tutto ancora più interessante era stata anche la partecipazione di Rigo al programma Ciao Maschio, dove, incalzato dalle domande della conduttrice Nunzia De Girolamo, aveva lasciato intendere che tra lui e la Canalis ci fosse più di una semplice amicizia. Insomma, se non una storia ufficiale, almeno un flirt sembrava evidente. Eppure, secondo quanto riportato da Vanity Fair, il rapporto sarebbe giunto al capolinea dopo pochi mesi.

A rafforzare il il gossip, anche una storia Instagram pubblicata dalla showgirl nelle stesse ore in cui circolava la notizia della rottura. Una frase che molti hanno letto come una frecciatina diretta, anche se senza nomi:

"Gli uomini intoccabili sono superiori. Nessuna ragazza vuole ostentare un uomo che piace a tutte le donne, che segue gente a caso ed è troppo amichevole con le altre ragazze, è semplicemente imbarazzante."

Un messaggio forte, che però non cita esplicitamente Rigo. È solo un indizio. Come se non bastasse, poco dopo Elisabetta ha condiviso un’altra storia: una foto con due mazzi di fiori e due pizze, accompagnata dalla frase "questa è la chiave del mio cuore".

Gli ex famosi di Elisabetta Canalis: da Vieri a Clooney fino a Brian Perri

La vita sentimentale della Canalis è da sempre sotto i riflettori. Nei primi anni Duemila fece sognare il pubblico con la lunga e turbolenta relazione con Christian Vieri, durata circa cinque anni. Successivamente arrivò il capitolo internazionale con George Clooney, una storia che la proiettò definitivamente sotto i riflettori hollywoodiani fino al 2011. Dopo altre frequentazioni, nel 2014 il matrimonio ad Alghero con il chirurgo americano Brian Perri, padre della figlia Skyler. Il divorzio è arrivato nel 2023. Prima di Rigo, nel suo cuore c’era stato anche il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, relazione conclusa nei primi mesi del 2025.

Oggi Elisabetta sembra concentrata su lavoro, moda e famiglia. Le immagini dalla Milano Fashion Week la mostrano serena e determinata. Che sia davvero tornata single o che dietro le quinte ci sia ancora qualcosa da raccontare, lo dirà solo il tempo. Per ora, a parlare sono solo gli indizi social.

