Elisabetta Canalis, il tubino total black con cut out super sexy: "Bellezza assoluta" La showgirl ha postato su Instagram alcune immagini che la ritraggono con uno splendido abito nero, collezionando in poco tempo migliaia di interazioni.

Icona indiscussa di fascino e stile da ormai molti anni, Elisabetta Canalis continua a incantare il pubblico come pochi altri volti dello spettacolo italiano. Da velina a protagonista del jet set internazionale, passando per televisioni, red carpet e pubblicità, la sua carriera è stata un susseguirsi di successi che l’hanno resa una delle personalità più seguite e amate anche sui social. E proprio sui social, dove vanta una community fedele e sempre in crescita, l’ex velina sarda ha trovato il palcoscenico perfetto per raccontarsi, mostrarsi e sorprendere. Il suo ultimo post su Instagram, infatti, ha letteralmente fatto il pieno di consensi: un’ondata di like e una raffica di commenti entusiasti che hanno trasformato un semplice abito nero in un vero e proprio caso social. Scopriamo di più.

Elisabetta Canalis, l’abito nero e super sexy fa impazzire tutti

Nelle ultime ore, la bella Elisabetta Canalis ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con una carrellata di immagini che la ritraggono con uno splendido abito lungo, nero e aderente, sul quale spicca un taglio laterale che arriva molto vicino alla zona inguinale. Insomma, un abito sensuale, femminile e sexy ma assolutamente non volgare, indossato perfettamente da una Elisabetta Canalis in perfetta forma fisica.

Nelle altre immagini la vediamo in compagnia di altre persone in quella che appare una serata particolarmente elegante a Los Angeles, poi un video nel quale mostra ancor meglio il suo look, l’immagine di una Ferrari rosso fiammante e altri scatti della sua quotidianità. Un semplice post che, in pochissimo tempo, è riuscito a collezionare tantissime interazioni.

Elisabetta Canalis fa impazzire il web: "Superlativa"

Con un solo post e qualche immagine dove Elisabetta sfoggia uno splendido vestito nero, la showgirl è riuscita a far letteralmente impazzire il mondo del web. In pochissime ore le suo foto hanno conquistato quasi 85mila like e migliaia di commenti che esaltano la sua bellezza.

"Che donna, innamorato", scrive un fan. E ancora: "Superlativa", "Che bomba", "Sua maestà", "Bellissima", "Non esistono più aggettivi per descrivere tanta bellezza", "Il vestito è spaziale su di te", Bellissima e mai volgare perché sei autentica", "Passano gli anni ma è come se per te non passassero mai", "Sempre più bella", "Tutta vestita di nero, total black. Sei bellissima", "Ma è legale tutto questo?", "La bellezza assoluta", "Sempre la numero uno", "Elisabetta, questa è istigazione alla bellezza". E questi sono soltanto alcuni dei tantissimi commenti, la maggior parte lusinghieri, che è possibile leggere al di sotto del post. Non c’è che dire, Elisabetta ha proprio conquistato tutti.

