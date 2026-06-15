Elisabetta Canalis è la nuova conduttrice di Tú sí que vales: l’addio di Giulia Stabile (e la delusione di Belén) Maria De Filippi avrebbe scelto l’ex velina per la conduzione della prossima edizione del talent show: confermata la giuria, il retroscena

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Elisabetta Canalis torna in tv. L’ex velina, infatti, sarà la nuova conduttrice di Tú sí que vales. A rivelarlo è il settimanale Chi: con l’addio di Giulia Stabile dopo cinque stagioni, la prossima edizione del talent show targato Fascino di Maria De Filippi sarà guidata da un nuovo volto. Confermata, invece, la giuria. Scopriamo tutti i dettagli.

Elisabetta Canalis a Tú sí que vales: la scelta di Maria De Filippi. Il retroscena

La prossima edizione di Tú sí que vales partirà da una novità importante alla conduzione. Dopo cinque stagioni alla guida del programma, infatti, Giulia Stabile lascerà il suo ruolo e sarà sostituita da Elisabetta Canalis. Il talent show tornerà in onda a settembre su Canale 5 per sfidare nuovamente Milly Carlucci e Ballando con le Stelle e, stando a un retroscena rivelato dal settimanale Chi, avrà una nuova protagonista. L’ex velina torna in televisione dopo più di due anni: nel 2024 partecipò come co-conduttrice a una puntata del GialappaShow, per l’ultimo impegno fisso bisogna risalire addirittura alla stagione 2021-2022 al timone dell’ultima edizione di Vite da copertina – Tutta la verità su… su Tv8.

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L’arrivo di Elisabetta Canalis dovrebbe essere l’unica vera modifica all’assetto della squadra della passata stagione e che il pubblico già conosce. Accanto a lei resteranno infatti i co-conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Anche la giuria non subirà cambiamenti: confermata ovviamente la padrona di casa Maria De Filippi, oltre a Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e a Sabrina Ferilli nel ruolo di ‘giurata del popolo’.

Perché Giulia Stabile se ne va: l’indiscrezione su Belén Rodríguez

L’uscita di scena di Giulia Stabile – come svelato dal magazine Chi – non sarebbe dovuta a una scelta artistica o a dissapori con la produzione Fascino, ma a impegni professionali che la terranno lontana dal programma. La ballerina, infatti, sarà ancora coinvolta in un tour mondiale della cantante Rosalía, circostanza che renderebbe incompatibile la sua presenza negli studi televisivi. Sfumata, invece, l’ipotesi Belén Rodríguez. Le voci circolate nelle ultime settimane parlavano di un possibile ritorno della showgirl argentina alla guida dello show (che condusse dalla prima alla nona edizione, prima di essere sostituita proprio da Giulia Stabile nel 2021); un’altra delusione, invece, per Belén dopo il ‘no’ a L’Isola dei Famosi, dove al timone ci sarà Selvaggia Lucarelli.

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