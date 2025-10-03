Elisabetta Canalis, attimi di imbarazzo per il fidanzato Alvise Rigo da Nunzia De Girolamo: “Ma come ti permetti?” Ospite della puntata di Ciao Maschio di sabato 4 ottobre, il compagno della ex velina viene messo in seria difficoltà da una domanda della conduttrice

Attimi di imbarazzo per Alvise Rigo, l’attore e fidanzato di Elisabetta Canalis viene messo sulla graticola durante la puntata di sabato 4 ottobre di Ciao Maschio. Ospite di Nunzia De Girolamo, a Rigo vengono mostrate tre immagini: nella prima c’è lui che sfila sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia insieme a Pedro Almodovar, nella seconda c’è Milly Carlucci a rappresentare la sua esperienza a Ballando con le Stelle, nella terza, centrale c’è Elisabetta Canalis, con cui Rigo ha condiviso esperienze lavorativa in passato e che ora è la sua fidanzata.

Alvise Rigo, messo sulla graticola da Nunzia De Girolamo: "Butti via Elisabetta Canalis?"

La conduttrice lo invita a scegliere una sola foto da tenere, e mentre l’altro ospite lo "rassicura" ironicamente, dicendo "Alvise ti ricordo che devi tornare a casa"…Il povero Rigo, dopo averci pensato e ripensato da una risposta inaspettata decidendo di tenere la foto del red carpet di Venezia. una scelta che lascia attoniti i presenti in studio e mentre l’ospite cerca di spiegarla, la conduttrice scatta, gli si siede accanto e sbotta: "Oh, ma stai buttando via la Canalis, ma come ti permetti?"

Rigo tenta ancora di spiegare una scelta che per lui ha un senso: "Tengo quella foto che non rappresenta tanto il red carpet ma rappresenta le mie origini. Io sono di Venezia e legatissimo alla mia isola, e per me è stato importantissimo arrivare a calcare quel red carpet, non per la passerella in sè, ma per gli anni che c’erano dietro, io sono arrivato su quel red carpet dopo che ho lavorato come sicurezza lì. E soprattutto, tutto quello che poi è venuto dopo, è arrivato grazie a quella occasione. Senza quel red carpet non ci sarebbe stato nient’altro compreso quello rappresentato dalle foto, nè Milly Carlucci a cui voglio un bene dell’anima, nè le esperienze con Elisabetta (Canalis ndr). E aggiunge: "Quella foto ha molto significato di quello che potete pensare". Ma nessuno lo ascolta veramente, in studio qualcuno grida: "Ma se ti sta guardando da casa (sempre sottintendendo la Canalis ndr), che figura ci fai?".

E Nunzia De Girolamo proprio non molla e continua a far friggere il suo ospite: "Mi verrebbe da dire due parole alla Canalis…"

"Io penso che non siamo definiti solo per le persone che frequentiamo ma anche per i luoghi da cui veniamo. Io tengo la prima foto per le emozioni che mi evoca"

"Ecco, i maschi so’ tutti così" conclude la conduttrice sconsolata, prima di passare all’altro ospite, Luca Tomassini, mentre Alvise Rigo può, finalmente, tirare un sospiro di sollievo.

