Elisabetta Canalis, la rara foto della figlia Skyler: “Amore e gioia”. A sorpresa c’è anche l’ex marito Brian Elisabetta Canalis celebra gli 11 anni della figlia Skyler con un album di foto inedite: tra i ricordi spunta anche un tenero scatto con papà Brian Perri.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Elisabetta Canalis sceglie un modo intimo e speciale per celebrare il compleanno della figlia Skyler Eva. In occasione degli 11 anni della bambina, la showgirl ha pubblicato sui social un album di ricordi che attraversa diverse tappe della sua crescita. Nove immagini che raccontano momenti privati, teneri e familiari, dagli scatti di quando era ancora piccolissima fino a quelli più recenti. Ma tra le fotografie ce n’è una che non è passata inosservata. È quella in cui compare anche Brian Perri, l’ex marito di Elisabetta e papà di Skyler. Un’immagine che restituisce la fotografia di un legame che, nonostante la fine del matrimonio, ha trovato una nuova forma.

Elisabetta Canalis festeggia gli 11 anni di Skyler: la foto con papà Brian

Nel giorno del compleanno di Skyler, Elisabetta ha voluto condividere con i suoi follower alcuni frammenti della vita della figlia. Il carosello parte da immagini che mostrano la bambina in diverse età: c’è lei da neonata, poi mentre cresce, fino agli scatti più recenti che mostrano quanto sia cambiata. Una dedica piena d’amore, accompagnata da una frase semplice ma molto significativa: "29/9/2015. Da quel giorno in poi, le nostre vite si sono riempite di amore e gioia. Tanti auguri Skyler".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra i ricordi scelti dalla showgirl ce n’è anche uno particolarmente dolce. Skyler è insieme al papà Brian Perri, al mare, impegnata in un momento di sport e gioco. La bambina si tiene alle gambe del padre mentre lui la accompagna sull’acqua. È una fotografia di qualche anno fa, ma proprio per questo riesce a raccontare bene il percorso della famiglia: il tempo è passato, la coppia si è separata, ma il rapporto con la figlia è rimasto un punto fermo. Il post ha raccolto subito tanti messaggi affettuosi. "Tanti auguri meraviglia", ha scritto Federica Nargi, mentre Paola Iezzi ha commentato: "È meravigliosa, siete meravigliose". Tra gli altri, anche Elena Santarelli, Cristina Marino, Laura Freddi, Paola Barale e Sabrina Salerno hanno lasciato i loro auguri alla festeggiata.

Elisabetta Canalis e Brian Perri, cosa è successo dopo la separazione

Elisabetta Canalis e Brian Perri sono stati sposati dal 2014 al 2023. Il matrimonio è stato celebrato ad Alghero e dalla loro relazione è nata Skyler Eva, venuta al mondo il 29 settembre 2015 a Los Angeles. La separazione ha segnato la fine della loro vita di coppia, ma non ha cancellato il rapporto costruito negli anni. La stessa Canalis ne ha parlato recentemente a Verissimo, raccontando di aver considerato quella con Brian come la storia più importante della sua vita. Un rapporto completamente cambiato, dunque, ma non necessariamente cancellato. La showgirl ha spiegato che oggi lei e l’ex marito continuano a volersi bene e che condividono diversi momenti importanti della vita della figlia, comprese vacanze e festività.

Dopo circa dieci anni insieme, secondo il racconto di Elisabetta, entrambi hanno compreso che fosse più sincero continuare a volersi bene vivendo però separatamente la propria dimensione sentimentale.

Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche