Elisabetta Canalis esce allo scoperto: spunta la prima foto (tenerissima) col fidanzato Alvise Rigo La showgirl ed ex velina ha pubblicato per la prima volta uno scatto in compagnia del modello. I due erano stati avvistati insieme negli scorsi mesi. Ecco i dettagli.

Elisabetta Canalis ha scelto i social per rendere ufficiale il legame con Alvise Rigo, attore, modello ed ex rugbista. Con uno scatto tenero e un augurio di compleanno, la showgirl sarda ha confermato ciò che da settimane veniva raccontato tra indizi, paparazzate e voci sempre più insistenti. A quanto pare, Rigo è riuscito a conquistare il cuore della Canalis dopo diverse esperienze sentimentali deludenti. E adesso la coppia è pronta vivere il proprio amore alla luce del sole. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Elisabetta Canalis, la prima foto social con Alvise Rigo

Nel giorno del trentatreesimo compleanno dell’ex rugbista e modello Alvise Rigo, Elisabetta ha condiviso nelle sue storie Instagram una foto che li ritrae abbracciati e sorridenti in moto per le strade di Milano. E ad accompagnare lo scatto una semplice frase, "Happy Birthday!", che però non lascia spazio a grandi fraintendimenti.

Già da questa estate, i profili della Canalis e di Rigo erano diventati terreno di caccia per i fan più attenti, tra foto con sfondi simili, storie da Los Angeles e scatti che lasciavano intuire qualcosa di speciale. A questo si sono poi aggiunte le paparazzate a Milano, con giri in moto, cene e sguardi complici ad alimentare l’idea che tra i due stesse nascendo qualcosa di più di un semplice flirt. La foto social di oggi, quindi, non fa che mettere un punto alle supposizioni degli ultimi mesi. Elisabetta e Alvise sono ufficialmente una nuova coppia.

La storia d’amore tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo

I due si sono conosciuti durante le registrazioni del reality sportivo Physical Italia, girato per Netflix, dove tra prove fisiche e sfide di resistenza sarebbe nata una sintonia immediata. Col tempo, questa complicità tra Elisabetta e Alvise si è trasformata in qualcosa di più profondo, coltivato tra gli Stati Uniti (dove la Canalis vive orami da tempo) e l’Italia, fino alla scelta di non nascondersi più e di mostrare apertamente il loro legame.

Per Elisabetta Canalis, da sempre molto attenta a proteggere la propria sfera privata, l’ufficializzazione social di questa relazione rappresenta un passo importante. Dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, e la successiva relazione con il fighter Georgian Cimpeanu, archiviata nei mesi scorsi, la showgirl appare oggi serena e pronta a vivere una nuova fase sentimentale della sua vita. E ora che l’amore tra i due è stato confermato, resta da vedere come la coppia deciderà di raccontarsi in futuro.

