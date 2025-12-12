Elisabetta Canalis esce allo scoperto: spunta la prima foto (tenerissima) col fidanzato Alvise Rigo
La showgirl ed ex velina ha pubblicato per la prima volta uno scatto in compagnia del modello. I due erano stati avvistati insieme negli scorsi mesi. Ecco i dettagli.
Elisabetta Canalis ha scelto i social per rendere ufficiale il legame con Alvise Rigo, attore, modello ed ex rugbista. Con uno scatto tenero e un augurio di compleanno, la showgirl sarda ha confermato ciò che da settimane veniva raccontato tra indizi, paparazzate e voci sempre più insistenti. A quanto pare, Rigo è riuscito a conquistare il cuore della Canalis dopo diverse esperienze sentimentali deludenti. E adesso la coppia è pronta vivere il proprio amore alla luce del sole. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Elisabetta Canalis, la prima foto social con Alvise Rigo
Nel giorno del trentatreesimo compleanno dell’ex rugbista e modello Alvise Rigo, Elisabetta ha condiviso nelle sue storie Instagram una foto che li ritrae abbracciati e sorridenti in moto per le strade di Milano. E ad accompagnare lo scatto una semplice frase, "Happy Birthday!", che però non lascia spazio a grandi fraintendimenti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Già da questa estate, i profili della Canalis e di Rigo erano diventati terreno di caccia per i fan più attenti, tra foto con sfondi simili, storie da Los Angeles e scatti che lasciavano intuire qualcosa di speciale. A questo si sono poi aggiunte le paparazzate a Milano, con giri in moto, cene e sguardi complici ad alimentare l’idea che tra i due stesse nascendo qualcosa di più di un semplice flirt. La foto social di oggi, quindi, non fa che mettere un punto alle supposizioni degli ultimi mesi. Elisabetta e Alvise sono ufficialmente una nuova coppia.
La storia d’amore tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo
I due si sono conosciuti durante le registrazioni del reality sportivo Physical Italia, girato per Netflix, dove tra prove fisiche e sfide di resistenza sarebbe nata una sintonia immediata. Col tempo, questa complicità tra Elisabetta e Alvise si è trasformata in qualcosa di più profondo, coltivato tra gli Stati Uniti (dove la Canalis vive orami da tempo) e l’Italia, fino alla scelta di non nascondersi più e di mostrare apertamente il loro legame.
Per Elisabetta Canalis, da sempre molto attenta a proteggere la propria sfera privata, l’ufficializzazione social di questa relazione rappresenta un passo importante. Dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, e la successiva relazione con il fighter Georgian Cimpeanu, archiviata nei mesi scorsi, la showgirl appare oggi serena e pronta a vivere una nuova fase sentimentale della sua vita. E ora che l’amore tra i due è stato confermato, resta da vedere come la coppia deciderà di raccontarsi in futuro.
Potrebbe interessarti anche
Elisabetta Canalis dimentica Cimpeanu, avvistata a Los Angeles con Alvise Rigo: “Incontri e strani movimenti”
Tra indizi social e indiscrezioni di stampa, i due sono finiti al centro dell’attenz...
Elisabetta Canalis, attimi di imbarazzo per il fidanzato Alvise Rigo da Nunzia De Girolamo: “Ma come ti permetti?”
Ospite della puntata di Ciao Maschio di sabato 4 ottobre, il compagno della ex velin...
Elisabetta Canalis, il tubino total black con cut out super sexy: "Bellezza assoluta"
La showgirl ha postato su Instagram alcune immagini che la ritraggono con uno splend...
Elisabetta Canalis, che gaffe a È sempre Mezzogiorno: "Ma chissenefrega", poi il retroscena sul 'Pollo alla Canalis'
Un incontro pieno di sorprese e rivelazioni sulla vita della Canalis a Los Angeles, ...
Elisabetta Canalis approda su Netflix e mostra il fisico mozzafiato in Physical Italia
Arriva nel nostro Paese Physical Italia - da 100 a 1, edizione nostrana del format d...
Addio Angelo Valente: le cause della morte e le parole struggenti di Elisabetta Canalis
Si è spento a 51 anni il maestro di kickboxing dei vip affetto da tempo da una grave...
Michelle Hunziker, c’è un nuovo amore (bellissimo). Impazza il gossip con l’ex Ballando con le stelle
La prossima conduttrice dell'Eurovision Song Contest è stata paparazzata a Saint Mor...
Elisabetta Canalis in barca con l’ex marito, esplode il gossip: ‘sparito’ il fidanzato Georgian Cimpeanu
L'ex velina si è fatta vedere in Sardegna con il precedente compagno, Brian Perri, c...