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Elisabetta Canalis fuori da un altro show nei primi episodi ma non è la prima volta: perché è una scena già vista

La showgirl e sportiva ha vissuto per ben due volte delle eliminazioni lampo in TV dopo essersi messa alla prova: ecco in quali show è accaduto

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Elisabetta Canalis, lo strano destino nei reality: eliminata al secondo episodio in due show famosissimi
Raiplay

Elisabetta Canalis, in questi anni, ha deciso di mettersi alla prova in più di un reality fisico e, stranamente, il risultato è stato lo stesso. Non tutti sanno che in ben due reality famosissimi, la showgirl e grande sportiva è stata eliminata nello stesso modo.

Elisabetta Canalis e le eliminazioni lampo nei reality: stesso destino in due show famosi

Canalis ha recentemente partecipato a Physical Italia: da 100 a 1, il reality show di Netflix che mette in sfida 100 atleti italiani provenienti da varie discipline sportive, e il risultato (Attenzione spoiler!) è stata un’eliminazione arrivata nei primissimi episodi. La showgirl ha perso infatti già alla prima prova e sarebbe stata eliminata nella prima puntata se non fosse stato per un ripescaggio che l’ha favorita. Poi, però, nella seconda prova è stata definitivamente sconfitta ed è dunque stata eliminata, come detto, nei primissimi episodi della serie.

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Questo destino trova un precedente quasi identico nel settembre del 2011. All’epoca, la Canalis ha partecipato a Dancing with the Stars, la versione americana del nostro Ballando con le stelle. In coppia con il ballerino professionista Val Chmerkovskiy, le cose non andarono esattamente come sperato: il pubblico e i giudici la bocciarono subito, rispedendola a casa già nel corso della seconda settimana di gara.

A distanza di quindici anni esatti, il copione sembra essersi ripetuto quasi con precisione chirurgica. Se nel 2011 il terreno di scontro era la pista da ballo e il ritmo a tempo di musica, questa volta la sfida si giocava sulla forza pura, la resistenza fisica e il sudore. Due contesti completamente diversi, due reti differenti e persino due pubblici opposti, ma con lo stesso identico finale amaro: un’uscita di scena prematura.

Una Elisabetta Canalis senza paura

Elisabetta ha comunque dimostrato, ancora una volta, di non aver paura di mettersi in gioco e di accettare sfide fuori dalla sua zona di comfort, che si tratti di piroette davanti ai riflettori di Hollywood o di prove atletiche estreme. La fortuna nei reality di gara, però, continua a non essere dalla sua parte. Resta comunque la capacità di buttarsi nella mischia senza troppi calcoli, anche a costo di incassare un altro rientro a casa anticipato.

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