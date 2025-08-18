Elisabetta Canalis dimentica Cimpeanu, avvistata a Los Angeles con Alvise Rigo: “Incontri e strani movimenti”
Tra indizi social e indiscrezioni di stampa, i due sono finiti al centro dell’attenzione, scatenando curiosità e domande sulla natura del loro rapporto.
Negli ultimi giorni il mondo del gossip è tornato a parlare di Elisabetta Canalis. Dopo un periodo trascorso lontana dai riflettori della cronaca rosa, la showgirl è stata accostata ad Alvise Rigo, ex rugbista e attore. Una voce che ha subito fatto rumore, anche perché arriva a distanza di pochi mesi dalla fine della sua storia con Georgian Cimpeanu.
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: gli indizi dai social
Tutto nasce da una serie di dettagli notati sui social network. Canalis e Rigo, infatti, hanno condiviso nelle stesse ore immagini e storie da luoghi identici, tra cui il molo di Santa Barbara e le dune di Pismo Beach. Se lei ha preferito non mostrare mai direttamente l’ex rugbista, lui invece ha lasciato intravedere la presenza della showgirl, oltre a pubblicare un video con il suo cane Josie. Piccoli particolari che hanno spinto in tanti a pensare che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.
Il retroscena su come si sarebbero conosciuti
A rilanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela nel settimanale Chi, che ha parlato di "Incontri e strani movimenti". Secondo quanto riportato, Elisabetta e Alvise si sarebbero conosciuti durante le registrazioni del nuovo reality Netflix Physical: da 100 a 1, girato a Torino, e avrebbero poi deciso di rivedersi a Los Angeles, dove Canalis vive ormai da anni. Stando alle ricostruzioni, sarebbero stati visti insieme anche in un ristorante coreano, un dettaglio che alimenta ulteriormente i sospetti. Resta comunque importante sottolineare che non ci sono conferme ufficiali e che, al momento, si tratta solo di indiscrezioni.
Chi è Alvise Rigo
Classe 1992, originario di Treviso, Alvise Rigo ha un passato nel rugby, con esperienze in squadre come Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca. Conclusa la carriera sportiva, si è dedicato al fitness e poi al mondo dello spettacolo. Nel 2020 ha calcato il palco del Festival di Sanremo come valletto accanto ad Antonella Clerici, l’anno successivo ha partecipato a Ballando con le stelle, mentre negli ultimi tempi ha recitato nella fiction Che Dio ci aiuti e nel film di Ferzan Özpetek Nuovo Olimpo. Sul piano privato è già stato accostato a donne note, tra cui Michelle Hunziker, anche in quel caso senza mai confermare.
Un rapporto ancora da definire
Che si tratti di un flirt estivo, di un’amicizia nata sul set o di qualcosa destinato a crescere, sarà il tempo a chiarirlo. Per adesso resta la curiosità del pubblico, che segue con attenzione ogni indizio social e ogni indiscrezione, confermando ancora una volta quanto Elisabetta Canalis resti, dopo tanti anni di carriera, una figura capace di catalizzare l’interesse mediatico.
