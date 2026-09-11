Elisabetta Canalis elogia Maria De Filippi e Tu Sì Que Vales: "Una professionalità incredibile", poi ritorna su George Clooney La showgirl racconta il suo ritorno nella televisione italiana e rivela cosa l'ha colpita maggiormente del programma di Canale 5 sotto la guida di De Filippi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La nuova stagione televisiva riporta Elisabetta Canalis al centro della scena italiana con un’esperienza che, a giudicare dalle sue parole, sembra averle regalato sensazioni particolarmente positive. La showgirl sarda sarà infatti protagonista di Tu Sì Que Vales, uno degli appuntamenti più attesi di Canale 5, e proprio parlando del suo nuovo impegno ha trovato anche l’occasione, come riportato da Today.it, per raccontare il suo rapporto con il mondo televisivo costruito attorno a Maria De Filippi.

Elisabetta Canalis e l’elogio a Maria De Filippi

Canalis non si è limitata a raccontare il proprio ritorno davanti alle telecamere, ma ha spiegato che cosa l’abbia colpita maggiormente dell’ambiente di Tu Sì Que Vales. A sorprendere la showgirl è stata soprattutto l’organizzazione, che le ha ricordato molto da vicino quella dei grandi set americani, realtà che ormai conosce bene dopo gli anni trascorsi negli Stati Uniti: "Arrivo a Tu Sì Que Vales, il programma di Maria De Filippi. Mi trovo benissimo, la cosa incredibile è l’organizzazione. Solo nei set americani è così, ognuno ha un ruolo, una tempistica precisa e perfetta. C’è una professionalità incredibile. Va tutto liscio, ognuno sa benissimo cosa fare, è bellissimo".

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Una nuova consapevolezza dopo gli anni in America e la risposta su Clooney

Il ritorno in televisione arriva per Elisabetta Canalis in un momento profondamente diverso rispetto al passato. La showgirl ha infatti raccontato di vivere oggi una quotidianità molto più normale negli Stati Uniti, dove la popolarità conquistata in Italia non ha gli stessi effetti sulla sua vita di tutti i giorni: "Se mi guardo indietro? Vivere in un Paese in cui non ho gli ‘strascichi’ di tv mi fa vivere una vita molto normale. Ho la fortuna di vivere un’altra vita. Rispetto a prima sono cresciuta, sono invecchiata fuori e dentro giustamente. Secondo me apprezzo più adesso il lavoro che faccio, ho una testa diversa". Una maturazione personale che, secondo Canalis, ha modificato anche il modo in cui affronta la professione. Oggi sembra esserci una consapevolezza maggiore rispetto al passato.

Incalzata dalla giornalista sul presunto contratto con l’attore americano Goerge Clooney, durante la loro chiacchieratissima relazione, la showgirl taglia corto: "Qual è la domanda? Se c’è un contratto? No". Quando l’interlocutrice le chiede se sia finita perché ‘lei sarebbe andata via e lui non l’avrebbe fermata’, la conduttrice preferisce una risposta più diplomatica: "Tutte le cose finiscono"

La figlia Skyler Eva e il ruolo di mamma per Elisabetta Canalis

Nella sua vita, naturalmente, c’è anche Skyler Eva. Canalis ha raccontato con ironia quanto sia difficile trovare il giusto equilibrio tra complicità e autorevolezza, soprattutto vivendo il ruolo di mamma single: "Tra poco fa 11 anni. Quando sei una mamma single rischi di diventare la sorella maggiore, un’amica, invece do dei ‘no’, delle regole. Ma di base mi diverto tanto, a volte mi dice ‘non sei cool’. Adesso ricordo quando mia madre mi disse: ‘Ti auguro una figlia come te'". E proprio pensando alla figlia, la showgirl ha aggiunto una riflessione molto personale: "Non la vorrei diversa da com’è, spero solo che sia fortunata come lo sono stata io quando ho fatto le ca**ate".

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