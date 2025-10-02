Elisa in lacrime per la Flotilla, sui social commenti agghiaccianti: "Curati"
Nel video sui social di Libero Magazine, la cantante ha espresso il suo dolore per il popolo palestinese e gli utenti hanno dimostrato una cattiveria inaudita.
Sono agghiaccianti le frasi di chi ha commentato il video di Elisa in lacrime, ripostato sui social di Libero Magazine. Elisa Toffoli, la cantante che tutti conosciamo per la sua incredibile voce, ha pubblicato poche ore fa una storia intensa, in cui ha espresso tutta la sua preoccupazione per l’equipaggio della Global Sumud Flotilla e per il popolo palestinese, ormai stremato e sterminato da quello che anche la Corte Internazionale di Giustizia ha definito un genocidio. Tra le lacrime, Elisa, ha ricordato il blocco illegale della missione umanitaria da parte delle forze israeliane in acque internazionali, chiedendo che ora sia qualcun altro (il Governo, ndr) a portare celermente gli aiuti a un popolo che sta letteralmente morendo di fame sotto l’assedio, i cecchini e le bombe: "Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla allora portate voi gli aiuti in poche ore, portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo". In pochissime ore, da quando è stato ripubblicato il video, sono migliaia i commenti spaventosi di chi ha ritenuto le parole, e le lacrime, di Elisa per la Flotilla e per Gaza una ‘sceneggiata’.
Elisa piange per Gaza e la Flotilla e sui social piovono commenti spaventosi
Sono oltre 4mila e non accennano a diminuire i commenti sotto al video di Elisa che Libero Magazine ha ripubblicato. La cantante ha espresso tra le lacrime il suo dolore dopo aver visto l’abbordaggio in acque internazionali della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane, ma gli utenti sui social hanno scagliato contro di lei una cattiveria e disumanità inaudite. "Che sceneggiate ragazzi, nn si possono vedere ste cose. Piangete anche x i poveri della nostra Nazione che adesso sta arrivando il freddo e ci sono famiglie senza una casa", "Ma basta cantate e non rompete", "Portali tu con tutti i milioni di euro che ti ritrovi per cantare 4 canzonette", "Reciti pure male …penosa", "Questa e esaurita", "Vai da un droghiere", "Ma perché invece di frignare non ci vai tu lacrime false".
Sono veramente troppi e alcuni troppo agghiaccianti per essere di nuovo pubblicati, ma sono tutti lì sotto al post: oltre 4mila persone che hanno riversato il loro giudizio sulle lacrime di una persona che, a onor del vero, ha da sempre fatto anche beneficenza con la sua musica e il suo lavoro. Siamo davvero arrivati a questo? Giudicare il dolore altrui sminuendolo e ridendone? Fortunatamente qualche parola fuori dal coro c’è: "Che cattiveria nei commenti", "Purtroppo molti Asini sono trascinati dalla propaganda….la storia lo ricorda bene……ma non immaginavo ci fosse tanta cattiveria in Italia", "Già leggendo alcuni commenti , mi rendo sempre più conto di quanta disumanità c’è in giro. Di fronte ad una persona che piange sinceramente per il genocidio di Gaza si levono voci che manifestano tutto il loro fastidio per il dolore, per le lacrime di ELISA, cantante affermatissima,( che non ha bisogno di pubblicità), che non riesce a sopportare il dolore forte che prova per la popolazione di Gaza. Quanto individualismo ed indifferenza!".
