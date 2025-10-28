Da YouTube a Netflix, Elisa True Crime svela i segreti e i veri luoghi del Mostro di Firenze
Le location e i luoghi in cui sono avvenuti gli omicidi del Mostro di Firenze, protagonista della nuova serie Netflix diretta da Stefano Sollima
Il 22 ottobre di quest’anno è uscito su Netflix Il Mostro, serie diretta da Stefano Sollima che racconta la storia del caso ancora irrisolto del Mostro di Firenze, killer che tra il 1968 e il 1985 ha ucciso 14 persone (sebbene se ne sospetta di almeno altre 2). Per l’occasione, Netflix Italia ha collaborato con Elisa True Crime (Elisa De Marco), volto ben noto nell’ambiente dei podcast di cronaca nera, per un video dedicato alle vere location esplorate anche nella serie Il Mostro in streaming su Netflix. In ogni caso trovate il video completo disponibile sul canale YouTube di Netflix Italia.
Le location de Il Mostro di Stefano Sollima in streaming su Netflix
Castelletti
Il luogo del primo omicidio, in cui sono assassinati Barbara Locci e Antonio Lo Bianco nella notte del 21 agosto 1968. La coppia era uscita assieme per andare al cinema, per poi appartarsi in cerca di un po’ di intimità. Entrambi vengono attinti da 4 colpi d’arma da fuoco ciascuno, ma inizialmente il delitto non viene collegato al Mostro perchè il marito di Barbara Locci, Stefano Mele, confessa addossandosi la colpa. Si tratta anche dell’unico luogo con un sopravvissuto, Natalino Mele, figlio della Locci.
Lastra a Signa
Comune di neanche ventimila abitanti appena fuori Firenze. È il cuore della cosiddetta Pista Sarda, il primo filone dell’indagine sul Mostro, nato dalla volontà di sondare i legami di Barbara Locci e Stefano Mele. È definita sarda perchè ha indagato diversi abitanti della zona che negli anni precedenti si erano trasferiti in cerca di lavoro dalla Sardegna, tra cui i fratelli Vinci, Francesco e Salvatore.
Parco delle cascine
Uno dei grandi spazi verdi del capoluogo toscano, ad oggi attraversato da una nuova tranvia. Fa parte di una zona riqualificata, ma all’epoca degli omicidi di notte era un punto nevralgico per la prostituzione e la criminalità nell’area.
Dove vedere la serie Il Mostro in Streaming
Vi ricordiamo che il video sul canale YouTube di Netflix Italia è disponibile il video fatto in collaborazione con Elisa True Crime sulle location e i luoghi degli omicidi del Mostro di Firenze. Se invece volete recuperare la serie diretta da Stefano Sollima, disponibile dal 22 ottobre, trovate Il Mostro in streaming nel catalogo di Netflix.
