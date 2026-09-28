Elisa Toffoli, la cantante si separa dal marito Andrea Rigonat dopo 18 anni: matrimonio finito La cantante e il chitarrista avrebbero deciso di separarsi dopo un lungo percorso condiviso tra amore, famiglia e musica.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La notizia arriva senza annunci, dichiarazioni o clamori, proprio come del resto è sempre stato per la loro vita lontano dai riflettori. Elisa Toffoli e Andrea Rigonat si sarebbero separati dopo 18 anni insieme, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, mettendo così fine a una storia che per quasi due decenni ha unito sentimenti, famiglia e soprattutto una profonda collaborazione nel mondo della musica. Al momento, però, né la cantante né il chitarrista hanno confermato pubblicamente la fine del matrimonio.

Elisa Toffoli e Andrea Rigonat: la fine di una lunga storia

Secondo le informazioni circolate nelle ultime ore, la conclusione del rapporto sarebbe già nota da qualche tempo all’interno della cerchia più stretta di amici della coppia. Elisa e Andrea avrebbero scelto di affrontare la separazione lontano dal gossip, senza affidare i propri pensieri ai social e senza rilasciare dichiarazioni sulla vicenda.

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Non sono stati resi noti i motivi che avrebbero portato alla fine del matrimonio e, considerando la riservatezza che ha sempre contraddistinto entrambi, non è detto che arrivino spiegazioni pubbliche. Una cosa che emerge dalle ricostruzioni è invece la volontà di mantenere rapporti sereni, soprattutto per il bene dei due figli, Emma Cecile e Sebastian.

Dalla storia d’amore alle nozze a Grado

La relazione tra Elisa e Andrea Rigonat era iniziata nel 2008. Lui era già impegnato professionalmente nel mondo della musica come chitarrista e produttore e, con il passare degli anni, il loro legame sentimentale si è intrecciato sempre più con quello artistico.

Nel 2015 è arrivato il matrimonio, celebrato il 5 settembre nella basilica di Sant’Eufemia a Grado, in Friuli Venezia Giulia, con una festa alla quale hanno partecipato numerosi volti importanti della musica italiana. Prima delle nozze erano già diventati genitori di Emma Cecile, mentre nel 2013 era nato Sebastian, costruendo una famiglia rimasta per anni lontana dalla cronaca rosa.

Un sodalizio anche nella musica

Andrea Rigonat non è stato soltanto il compagno di vita di Elisa, ma per lungo tempo anche una figura centrale nel suo percorso professionale. Chitarrista, compositore e produttore, ha accompagnato la cantante in numerosi progetti e tour, lavorando contemporaneamente con altri importanti artisti italiani.

Nel corso della sua carriera ha collaborato, tra gli altri, con Laura Pausini, Tiziano Ferro, Ultimo, Emma Marrone e Noemi, consolidando una reputazione importante nell’ambiente musicale. Il loro rapporto, dunque, è stato per anni anche un vero sodalizio artistico, capace di attraversare diverse fasi della carriera di Elisa.

Ora quel percorso sembra essere arrivato a una svolta sul piano sentimentale, ma la priorità, secondo quanto emerge dalle ricostruzioni, sarebbe quella di preservare la serenità della famiglia. E mentre entrambi continuano a mantenere il silenzio, resta da capire se questa nuova fase della vita di Elisa troverà spazio anche nella sua musica, magari nel prossimo album Kintsugi, atteso per il 27 novembre. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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