Dopo la notizia della fine del matrimonio con Andrea Rigonat, la cantante affida ai social le sue prime parole pubbliche e ringrazia chi le è stato vicino in un momento particolarmente delicato.

La cantante ha scelto ancora una volta la discrezione, ma dopo la notizia della fine del matrimonio con Andrea Rigonat ha deciso di rivolgersi pubblicamente alle persone che in questi giorni le hanno fatto sentire il proprio affetto. Poche parole, nessuna spiegazione sulla rottura e un ringraziamento che racconta molto del momento che sta vivendo.

Il primo messaggio di Elisa dopo la separazione da Anddrea Rigonat

Elisa Toffoli non ha commentato direttamente la fine del matrimonio con Andrea Rigonat, ma il suo silenzio è stato interrotto da un breve messaggio condiviso sui social, arrivato dopo le numerose manifestazioni di vicinanza ricevute negli ultimi giorni. Una scelta perfettamente in linea con il modo in cui la cantante ha sempre gestito la propria vita privata, tenendola il più possibile lontana dall’attenzione mediatica: "In questi giorni ho ricevuto tanti messaggi bellissimi", ha scritto Elisa, per poi aggiungere: "Grazie per la vostra delicatezza e per il vostro affetto. Sapete chi siete e io vi porto nel mio cuore". Un messaggio semplice, ma particolarmente significativo perché arriva proprio dopo la diffusione della notizia della separazione, senza però trasformarsi in un racconto personale o in una spiegazione delle ragioni che hanno portato alla fine della relazione.

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Diciotto anni insieme e una famiglia

La storia tra Elisa e Andrea Rigonat era iniziata nel 2008 e nel corso degli anni era diventata anche una solida collaborazione professionale. Rigonat, chitarrista, compositore e produttore, ha infatti accompagnato a lungo la cantante nella sua attività musicale, lavorando al suo fianco anche durante numerosi tour e progetti discografici.

La coppia ha costruito insieme una famiglia e nel 2015 ha celebrato il matrimonio con una cerimonia molto riservata. Dalla loro relazione sono nati due figli, Emma Cecile e Sebastian, oggi adolescenti. Proprio la presenza dei figli sembra essere uno degli elementi che ha contribuito a mantenere un rapporto sereno tra i due, nonostante la conclusione del loro percorso matrimoniale.

La separazione sarebbe avvenuta mesi fa

La notizia della fine della relazione è stata resa pubblica solo recentemente, ma, secondo quanto emerso, la separazione sarebbe arrivata già mesi prima rispetto alla sua diffusione sui giornali. La coppia avrebbe quindi affrontato la situazione lontano dai riflettori, senza comunicati, annunci ufficiali o dichiarazioni sui motivi dell’addio.

A far emergere un possibile indizio precedente era stato anche un vecchio video condiviso da Elisa dopo la sua partecipazione al concerto di Eros Ramazzotti a San Siro. Nel filmato, mentre Eros la presenta al pubblico con un complimento, tra i due sembra esserci uno scambio nel quale Elisa avrebbe risposto: "No, non sono più sposata. No". Un momento che, riletto oggi alla luce della separazione, ha attirato inevitabilmente l’attenzione dei fan.

Nessuna spiegazione dalla cantante, solo gratitudine

Per ora Elisa non ha scelto di raccontare altro e non ha chiarito né le circostanze né le motivazioni della fine del matrimonio. Il suo messaggio, infatti, sembra voler mettere al centro soprattutto le persone che le sono state vicine, evitando qualsiasi esposizione della sua sfera familiare. La cantante ha dunque deciso di parlare senza davvero raccontare la separazione, affidando a poche parole il ringraziamento per chi ha saputo rispettare il momento.