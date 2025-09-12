Elisa in concerto a San Siro, brividi e risate con Giorgia: "Due regine". Poi il gesto inaspettato: "Mi hanno ucciso" Il concerto di Elisa allo Stadio di San Siro, in Milano, ha entusiasmato migliaia di utenti sui social media con duetti imperdibili e gesti importanti: le reazioni

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

IPA

CONDIVIDI

Il concerto di Elisa allo Stadio di San Siro, in Milano, è stato trasmesso su Canale 5 nella prima serata di giovedì 11 settembre 2025 e ha entusiasmato migliaia di utenti sui social media, che per tutta la serata hanno commentata le straordinarie performance canore dell’artista che ha dato vita a brani memorabili. Tra una canzone e l’altra, anche qualche ospite come Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Giorgia, Ligabue (con Gli ostacoli del cuore) e Dardust, pianista e compositore italiano. Ecco cosa è successo al concerto Elisa San Siro e le reazioni sui social dopo la ‘puntata’.

Elisa in concerto a San Siro, puntata 11 settembre 2025: cosa è successo a Milano

Il concerto presentato in prima serata su Canale 5 si apre con Elisa che viene applaudita dal pubblico, entusiasta di vederla salire sul palco dello Stadio di San Siro sentendole urlare "Benvenuti San Siro". Tanti brani cantati nel corso della serata, tra cui uno dei più belli ed elogiati sui social, ovvero Eppure sentire. Ma anche canzoni più recenti, intonate con la sua meravigliosa voce mentre è seduta dietro al pianoforte con un vestito bianco che mette in luce tutta la sua eleganza, già evidente dalle sue movenze sul palco. Tra questi brani, Promettimi e Anche fragile, un piccolo gioiello da ascoltare e riascoltare in loop fino allo sfinimento per quanto bella e importante al giorno d’oggi. E mentre Elisa canta quest’ultimo brano, invita il pubblico – che già intona le sue canzoni a squarciagola – a cantare insieme a lei, un momento davvero emozionante e coinvolgente, il cui merito è anche delle parole del testo che già di per sé riescono a scuotere chi le ascolta. "Siete speciali, è tutto speciale, non vi dimenticherò mai, né dimenticherò questa giornata" dice Elisa commossa nel sentire il calore del pubblico attorno a sé dopo questa toccante performance.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Subito dopo arriva sul palco Giuliano Sangiorgi che, una volta raggiunto il centro della scena, si inginocchia davanti a Elisa mandandole un bacio in aria. La protagonista dell’evento, a sua volta, si inginocchia di fronte al frontman dei Negramaro, allargando poi le braccia verso di lui come a ringraziarlo per il gesto di stima, che si conclude con un abbraccio tra i due ora in piedi. Dopo l’esibizione, non manca un omaggio a Mia Martini sulle note di Almeno tu nell’universo, ma nemmeno un altro momento a dir poco travolgente – per lei e per tutto il pubblico – che si verifica quando canta Luce e lascia spazio alla voce dei suoi fan, ai quali poi dice: "Avete il mio cuore".

Impossibile inoltre non commuoversi con i duetti di Elisa e Giorgia, due donne che sanno come far vibrare le corde più profonde dell’animo umano, tra affiatamento e intensità. Le due star italiane, oltre a lanciare un messaggio di pace ("Ne abbiamo sempre bisogno, per sempre" dice Elisa) mostrando anche sullo schermo la bandiera con la scritta "Free Gaza", fanno impazzire tutti sulle note di ben tre successi: l’indimenticabile Di sole e d’azzurro, La cura per me, brano che Giorgia ha presentato all’ultimo Festival di Sanremo ottenendo un sesto posto che ha suscitato molte polemiche, e Together. Altra scena decisamente inaspettata e bellissima, che riguarda Elisa e Giorgia, è la scelta di sdraiarsi a terra e rotolarsi sul palco, un evento che non passa inosservato nemmeno sui social.

Le reazioni sui social sul concerto Elisa San Siro

Durante e dopo l’evento, dove Elisa mostra una grinta e una vocalità tuttora invidiabili, non mancano le reazioni (tutte positive) sui social, in particolare su ‘X’: "#elisasansiro e poi arriva lei, la perfezione in musica! Ma cosa sei!!!", "Grandissima, fantastica, impeccabile Elisa. Che concerto e che brividi! #ElisaSanSiro", "Giorgia ed Elisa regine della musica italiana, MADRI", "Comunque Elisa è la più versatile del panorama musicale italiano e nessuno riuscirà mai in nessun modo a farmi cambiare idea", "‘Ho scritto su un quaderno io farò sognare il mondo con la musica’. Ci sei riuscita Eli", "E chi dorme adesso, sono ancora in paradiso dopo questo meraviglioso concerto. Elisa sei unica e immensa", "Elisa e Giorgia che dopo aver incantato e ucciso tutti con le loro meravigliose voci si rotolano sul palco di San Siro. Amo queste due regine".

Nell’entusiasmo generale, anche qualche critica per le esibizioni tagliate: "Ma nemmeno "Nonostante Tutto" con Cremonini? E il duetto con Jovanotti?! #ElisaSanSiro", "Ma noooo ma infatti ricordavo che ci fosse Cremonini!! Ma vergognosi!!".

Potrebbe interessarti anche