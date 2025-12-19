Elisa Isoardi pazza d’amore per il fidanzato Ernesto: “Con lui è diverso”, ma niente figli. Ecco perché La conduttrice racconta la nuova relazione con lo chef Ernesto Iaccarino e la serenità ritrovata: “Oggi condivido tutto”, ma sulla maternità frena.

Elisa Isoardi sta vivendo uno dei momenti più luminosi della sua vita. Dopo un periodo di silenzio televisivo, il ritorno sul piccolo schermo e una nuova serenità personale, la conduttrice si racconta senza filtri. Al centro della sua felicità c’è anche l’amore, quello condiviso con lo chef Ernesto Iaccarino, un legame che lei stessa definisce "diverso" rispetto al passato. Ma sul tema figli, Elisa fa una scelta chiara e consapevole.

Elisa Isoardi tra rinascita personale e ritorno in tv

Elisa Isoardi guarda alla propria vita con uno sguardo nuovo, più indulgente e maturo. Oggi si sente una donna diversa: più consapevole, meno impulsiva, capace di fermarsi e ascoltarsi davvero. Un percorso interiore che passa anche attraverso la psicoterapia, esperienza che le ha permesso di abbassare le difese, comprendere i propri bisogni e imparare a volersi bene.

Per anni il lavoro è stato il suo unico punto fermo, lo spazio in cui riversava energie, aspettative e sicurezza. Credeva che il successo professionale fosse sufficiente a garantirle equilibrio emotivo, ma con il tempo ha capito che mancava qualcosa. Questo cambiamento profondo ha avuto effetti anche nei rapporti familiari: Elisa è riuscita a ricucire il legame con il padre e con il fratello, aprendo il cuore a emozioni che per troppo tempo aveva tenuto a distanza.

L’amore con Ernesto Iaccarino: "Con lui è davvero diverso"

Negli ultimi dodici mesi, però, il cuore della conduttrice batte anche per Ernesto Iaccarino. Una relazione vissuta lontano dai riflettori, con grande attenzione alla privacy, ma solida e appagante. Elisa parla per la prima volta apertamente di questo amore, sottolineando quanto per lei rappresenti una novità assoluta. "Non ero abituata a condividere le mie idee, le scelte, le dinamiche del quotidiano. Sceglievo per me, decidevo in autonomia, e poi vivevo il rapporto. Erano cose distinte. Oggi mi accorgo che non è così. Che mi piace parlare e confrontarmi con il mio compagno".

Non più due vite parallele, ma un percorso comune costruito giorno dopo giorno. Nonostante i progetti e l’armonia di coppia, Isoardi è molto chiara su un tema delicato come la maternità. Al momento, un figlio non rientra nei suoi piani. Una scelta ponderata, senza drammi né rimpianti, almeno per ora. Elisa ammette di averci pensato, ma sente che non è il momento giusto. "Ho provato a pensarci, ma non è ancora nei miei piani. Spero di non pentirmene un domani. Sono un zia molto presente per tre nipoti e un pronipote, per ora mi va bene così", ha confessato.

