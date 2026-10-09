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Elisa Isoardi, bufera su Bar Centrale: spunta in redazione la lista del totomorti VIP. Chi c'era nella lista

Una storia Instagram dietro le quinte della trasmissione ha mostrato una lavagna dove comparivano i nomi di celebri personaggi italiani accanto alle rispettive età.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il ritorno di Bar Centrale su Rai 1, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi, è finito al centro di una controversia del tutto inattesa. Questa volta, infatti, a far parlare della trasmissione non sono stati gli ascolti o i contenuti della puntata, ma un dettaglio comparso nelle immagini condivise dalla conduttrice sui social. In una storia Instagram realizzata all’interno della redazione è stata immortalata una lavagna con la scritta "dead pool" e una lista di personaggi famosi, un’immagine che ha rapidamente fatto il giro della rete, provocando reazioni contrastanti e numerose critiche.

La lavagna nella redazione di Bar Centrale e la lista del totomorti VIP

L’episodio è emerso quando alcuni utenti hanno notato la presenza della lavagna nelle immagini pubblicate da Elisa Isoardi per mostrare alcuni momenti del lavoro dietro le quinte della trasmissione. Accanto alla dicitura inglese, traducibile in questo contesto come totomorti, comparivano diversi nomi di personaggi pubblici accompagnati dalle rispettive età. Tra quelli segnalati figuravano Lino Banfi, Renzo Arbore, Sophia Loren, Liliana Segre, Adriano Celentano, Giovanni Allevi, Roberto Vecchioni e il presidente della Repubblica, oltre ad altri volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura.

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A rilanciare la vicenda è stato il giornalista Massimo Galanto, che su X ha commentato la fotografia con parole piuttosto nette: "Nella redazione di Bar Centrale, il programma Rai di Elisa Isoardi, c’è spazio per il toto morte (dead pool). Daje a ride proprio". Un intervento che ha contribuito a portare la questione all’attenzione di un pubblico più ampio, trasformando un particolare apparentemente circoscritto agli ambienti della redazione in un caso discusso online.

L’indignazione sui social e le ipotesi degli utenti

Le reazioni non si sono fatte attendere. Molti utenti hanno giudicato la lista irrispettosa e di cattivo gusto, soffermandosi in particolare sulla presenza di persone che stanno affrontando problemi di salute, come Giovanni Allevi, il cui nome ha suscitato commenti particolarmente duri. Tra le osservazioni circolate in rete si legge: "Davvero assurdo, specialmente con Giovanni Allevi, non fa ridere ed è irrispettoso". Altri hanno invocato delle scuse da parte della redazione e della Rai, ritenendo inaccettabile che un simile contenuto potesse comparire in un ambiente di lavoro legato al servizio pubblico.

Non sono mancati, tuttavia, tentativi di interpretare la vicenda in maniera differente. Secondo alcuni utenti, la lavagna potrebbe essere collegata alla consuetudine giornalistica di preparare in anticipo i cosiddetti coccodrilli, ovvero gli articoli commemorativi dedicati ai personaggi pubblici in caso di morte. Si tratta di un’ipotesi avanzata sui social, che al momento non costituisce una spiegazione confermata di quanto apparso nelle immagini.

Elisa Isoardi cancella la storia, ma la polemica continua

Nel frattempo, la conduttrice ha rimosso la storia Instagram nella quale compariva la lavagna. La cancellazione, però, non ha fermato la circolazione delle immagini né le discussioni, ormai alimentate da chi chiede chiarimenti e da chi continua a interrogarsi sul significato di quella lista.

Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non è arrivata una spiegazione pubblica che chiarisca l’origine della lavagna e la finalità dell’elenco. Resta quindi da capire se si trattasse di una pratica interna alla redazione, di uno scherzo o di qualcos’altro. Fino a quando non emergeranno elementi più precisi, ogni interpretazione resta un’ipotesi.

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