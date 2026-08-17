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Elisa improvvisa uno show in mare e conquista tutti: poi l'emozione con il brano dedicato alla sua terra

Elisa sorprende tutti a Ferragosto: concerto improvvisato in mare tra musica, applausi e cori dei fan

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Elisa
IPA

Elisa non ha certo bisogno di un palco per conquistare il suo pubblico. La cantautrice friulana, amatissima da generazioni di fan, riesce a creare un legame speciale con chi la segue anche nei momenti più spontanei e lontani dai grandi concerti. E proprio a Ferragosto ha regalato una sorpresa destinata a rimanere nel ricordo di chi si trovava in mare: una vera e propria esibizione improvvisata tra le barche, a pochi passi dalla sua terra.

Elisa e il concerto di ferragosto: una sorpresa per tutti i fan

Dopo la recente vacanza in Islanda trascorsa insieme a Emma e Dardust, Elisa ha scelto di tornare nel territorio a lei più caro per trascorrere il 16 agosto all’insegna della leggerezza. La cantante ha raggiunto il tratto di mare dei Caregoni, a poche centinaia di metri dai lidi di Staranzano e Monfalcone e non lontano da Trieste, sua terra natia. Si tratta di una zona che ogni anno, in occasione di Ferragosto, diventa il punto di ritrovo per una grande festa in acqua con un raduno che coinvolge numerose imbarcazioni. Tra i protagonisti anche suo fratello, che si è lasciato andare a un’originale trovata goliardica: un semplice lettino gonfiabile è stato trasformato in un insolito porta-birre galleggiante, diventando uno degli elementi più divertenti della giornata. Ma la vera sorpresa è arrivata quando Elisa ha deciso di passare dal ruolo di spettatrice a quello di protagonista. La cantante ha preso il microfono e ha iniziato a intonare alcuni dei suoi brani più conosciuti, regalando la propria voce alle persone che si trovavano sulle imbarcazioni e ai bagnanti presenti nei dintorni.

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Lo show a sorpresa di Elisa: il brano che fa impazzire tutti

Tra le canzoni intonate anche "Luce (Tramonti a nord est)", uno dei brani più rappresentativi della sua carriera e particolarmente significativo in quel contesto, proprio perché legato anche alla sua terra d’origine. La risposta del pubblico è stata immediata. Le persone in acqua hanno accompagnato Elisa cantando insieme a lei, tra applausi, tuffi e sorrisi. Intorno alla sua barca si è così formato un grande coro spontaneo, con i presenti che hanno anche iniziato ad acclamare ripetutamente il nome della cantante. Un’esibizione nata quasi per gioco e senza un palco tradizionale si è trasformata così nel momento più speciale della giornata: un concerto a pelo d’acqua, inatteso e completamente immerso nell’atmosfera di Ferragosto. Un modo decisamente particolare, per Elisa, di festeggiare nella sua terra e di restituire ancora una volta al suo pubblico quell’affetto che da anni accompagna la sua carriera.

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